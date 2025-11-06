TP.HCM: Nhiều trường thay đổi giờ về để ứng phó với bão Kalmaegi và triều cường

Học sinh Trường Trần Văn Ơn (P.Tân Định, TP.HCM) thay đổi giờ về để ứng phó với bão Kalmaegi và triều cường

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, nhằm chủ động khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi và tình hình triều cường dâng cao, đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho phụ huynh học sinh đưa đón, Trường THCS Trần Văn Ơn đã thông báo điều chỉnh giờ ra về trong 2 ngày thứ năm (ngày 6.11) và thứ sáu (7.11).

Cụ thể, giờ về áp dụng tạm thời trong 2 ngày này là buổi chiều, học sinh khối 6, 7 ra về lúc 15 giờ 45; học sinh khối 8, 9 ra về lúc 16 giờ.

Ban giám hiệu trường này cho biết, nội dung các tiết học bị ảnh hưởng, giáo viên chủ động đưa bài giảng lên hệ thống LMS K12 Online, hướng dẫn cho học sinh tự học.

Với thông báo thay đổi giờ về học như trên, giáo viên chủ nhiệm thông tin đến phụ huynh học sinh, hướng dẫn học sinh chuẩn bị ra về theo khung giờ; đảm bảo an toàn khi di chuyển trong sân trường.

Bộ phận giám thị, bảo vệ, y tế phân luồng cổng ra vào. Hỗ trợ che mưa, cảnh báo an toàn và xử lý các tình huống phát sinh. Học sinh chú ý di chuyển, không đùa giỡn khi chờ đón, giáo viên bộ môn có tiết cuối hỗ trợ ổn định học sinh di chuyển.

Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp chủ động sắp xếp thời gian đón con em đúng giờ; trang bị áo mưa, nón che; tuân thủ phân luồng của bảo vệ giám thị dân phòng để tránh ùn ứ. Trường hợp phụ huynh học sinh đến trễ do bất khả kháng có thể chờ tại hành lang khu A.

Tương tự Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn) cũng vừa thông báo đến phụ huynh học sinh: Ngày mai, thứ sáu (7.11), học sinh toàn trường sẽ ra về vào lúc 15 giờ 40 phút. Tiết học CLB sẽ được bù trong thời gian học kỳ 1. Nếu phụ huynh nào không tiện đón học sinh, bảo mẫu sẽ đảm bảo việc trông học sinh đến 17 giờ cùng ngày.

Bão Kalmaegi (bão số 13) áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai 'đặc biệt nguy hiểm'

Vào chiều tối qua, 5.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo khẩn đến gần 3.500 trường học về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM. Chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống – rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Sở GD-ĐT đồng thời yêu cầu các trường sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra khi bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Đặc biệt, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.