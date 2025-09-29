Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM chuẩn bị phương án học trực tuyến ứng phó bão, lũ

Bích Thanh
Bích Thanh
29/09/2025 16:24 GMT+7

Trưa 29.9, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi công văn khẩn đến tất cả các trường học trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu về việc chủ động ứng phó, bão, lũ lụt.

- Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, ứng phó với mưa, bão phức tạp

ẢNH: N.V.P

Công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, hiện nay trong mùa mưa bão, có nhiều cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM. Mưa lớn do bão gây ra có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên…, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Các trường chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, kế hoạch tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Sở này yêu cầu các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm an toàn trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Tin liên quan

Trường 'tổ chức dạy lúc cả tỉnh nghỉ tránh bão' đã cho học sinh nghỉ học

Trường 'tổ chức dạy lúc cả tỉnh nghỉ tránh bão' đã cho học sinh nghỉ học

Sau 1 buổi học và sau phản ánh của Thanh Niên, Trường liên cấp Trưng Vương (P.Nam Đông Hà, Quảng Trị) cho học sinh nghỉ học trong chiều nay 29.9.

Quảng Trị: Tỉnh cho học sinh nghỉ tránh bão, một trường vẫn tổ chức dạy học

Trường miền núi Đà Nẵng ứng phó bão số 10: Giữ an toàn tuyệt đối cho học trò

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 học trực tuyến TP.HCM xây dựng phương án học trực tuyến chống bão đảm bảo an toàn cho học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận