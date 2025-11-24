Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi các trường khẩn trương vận động, hỗ trợ vùng bị thiên tai

Bích Thanh
Bích Thanh
24/11/2025 15:55 GMT+7

Ngày 24.11, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã phát động đến hơn 3.500 trường học, toàn ngành GD-ĐT chương trình vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

- Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM) gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ đến đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

ẢNH: BẢO CHÂU

Trong phát động gửi đến các các cơ sở giáo dục, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung với mức vận động tối thiểu là một ngày lương.

Các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, nắm bắt tình hình; kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị có người thân đang sinh sống tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, thiên tai.

- Ảnh 2.

Các trường học tại TP.HCM vận động học sinh, giáo viên hỗ trợ người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai

ẢNH: BẢO CHÂU

Đồng thời Sở GD-ĐT cũng giao Phòng Học sinh - Sinh viên chủ trì, phối hợp với Thành đoàn TP.HCM và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khôi phục hoặc xây mới các điểm trường bị hư hại; Trao tặng học bổng, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, quần áo... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, đảm bảo các em sớm ổn định và tiếp tục việc học tập.

Văn phòng Sở GD-ĐT có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp những đóng góp của các trường học trong đợt vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Khánh Hòa: Trường học vật lộn với bùn, nước yếu, kêu gọi khẩn tình nguyện viên

Trường lớp tan hoang sau lũ dữ

Giáo dục sau bão lũ tìm giải pháp căn cơ

Trường lớp tan hoang sau lũ dữ

Giáo dục sau bão lũ tìm giải pháp căn cơ

Xem thêm bình luận