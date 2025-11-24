Trường lớp tan hoang sau lũ dữ

T HIỆT HẠI NẶNG NỀ

Ngày 23.11, có mặt tại Trường mầm non Hòa Xuân Tây, Đắk Lắk (TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ), PV Thanh Niên ghi nhận cảnh trường lớp tan hoang, nhiều giáo viên (GV) tất bật dọn dẹp sau khi nước lũ vừa rút. Các phòng học tầng dưới vẫn còn loang lổ bùn đất, nhiều thiết bị điện được kê tạm trên bàn ghế để tránh ướt, nhiều đồ dùng đã hư hỏng. Cô Trương Thị Minh Huy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đợt mưa lũ vừa qua ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động dạy và học của trường.

"Trường có khoảng 200 học sinh (HS). Lũ về nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay, sách vở của các cháu ướt hết; ti vi, máy tính và nhiều thiết bị điện bị ngập nước nên gần như không còn sử dụng được nữa", cô Huy chia sẻ. Theo cô Huy, sáng 20.11, sau khi thông báo cho HS nghỉ học, nhiều tuyến đường vào trường bị ngập sâu. "Nước lũ dâng rất nhanh, ngập toàn bộ tầng trệt. Chúng tôi chỉ kịp di dời những vật dụng nhẹ, còn lại hầu như bị nước ngập hư hỏng", cô Huy nói. Ngay sau khi lũ rút tối 22.11, các GV tới trường dọn dẹp từ sáng sớm 23.11. Lực lượng bộ đội cũng hỗ trợ để trường sớm ổn định, chuẩn bị đón HS trở lại.

Trường mầm non Hòa Xuân Tây (Đắk Lắk) ngổn ngang bùn, rác sau đợt lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Hiện chúng tôi đang khảo sát, nắm tình hình, đồng thời động viên các thầy cô cố gắng khắc phục, dọn dẹp trường lớp để sớm đón các em HS trở lại học tập".

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến 10 giờ ngày 23.11, toàn tỉnh có 481/1.379 cơ sở giáo dục phải cho HS nghỉ học từ ngày 21.11 đến nay, có 372 cơ sở bị ngập nước. Dự kiến đến ngày 24.11 sẽ có 191 cơ sở giáo dục hoạt động trở lại khi điều kiện cho phép. Toàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại trên diện rộng với tổng giá trị ước tính gần 29 tỉ đồng.

N GỔN NGANG BÙN ĐẤT

Tại các trường học ở khu vực ngập nặng ở P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều trường vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế gãy đổ, sách vở và thiết bị giảng dạy ướt, hư hỏng. Các trường đang phối hợp lực lượng quân đội, công an tiến hành vệ sinh, dọn dẹp, nhưng nhiều trường dự kiến chưa thể cho HS đi học trở lại trong vài ngày tới.

Nước lũ dâng cao tới 2 m làm hư hỏng toàn bộ ti vi, bàn ghế, thiết bị điện tử tại nhiều điểm trường P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của tỉnh hiện nay là đảm bảo các điều kiện an toàn để HS trở lại trường sớm nhất có thể. Tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát toàn bộ thiệt hại về cơ sở vật chất. Các lực lượng tại chỗ đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội (Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5) để tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường ngập lụt.

Thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh), cho biết toàn bộ thư viện, sách báo và hồ sơ hành chính ở tầng trệt của trường đã bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng. Các thiết bị dạy học đắt tiền như ti vi, máy in cũng chung số phận. "Gia đình HS của trường đa số ở vùng ngập sâu, nên sách vở, bút, bảng, quần áo của các em bị cuốn trôi, hư hỏng. Ngoài ra, khu vực bán trú đang rất cần hỗ trợ chăn, gối, chiếu và bàn ghế ăn vì tất cả đã bị nước cuốn hoặc ngâm hỏng", thầy Trọng rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung (P.Tây Nha Trang), thầy Thân Tấn Tâm, Phó hiệu trưởng phụ trách trường, cho biết trường đã phải cho 843 HS nghỉ học suốt một tuần qua. Trong đợt lũ, nhiều gia đình phải leo lên nóc nhà lánh nạn, tài sản bị nước cuốn trôi. Hiện các em đang thiếu sách vở, bút và đồng phục. Riêng HS bán trú mất toàn bộ vật dụng sinh hoạt như chăn, gối, chiếu, ván ngủ.

Ngày 23.11, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo về sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai công tác vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả thiên tai. Phải ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho HS, GV; chỉ cho phép HS đến trường khi đã an toàn tuyệt đối.

H ỌC SINH SẼ HỌC TRỰC TUYẾN

Tại Trường THCS Lạc Nghiệp, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, tình trạng cũng khó khăn không kém. Đêm 19.11, thủy điện Đa Nhim xả lũ gây ngập nặng. Thầy Nguyễn Minh Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nước lũ đã cuốn sập toàn bộ hàng rào của trường, nhiều phòng bị sập tường, cửa sổ và cửa ra vào. Nước ngập lên tới khoảng 2 m cuốn trôi máy móc, bàn ghế, vật dụng của 2 phòng thiết bị và phòng y tế; hàng ngàn cuốn sách trong thư viện bị cuốn trôi…, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. "Khi nước rút, tầng 1 tràn ngập bùn và rác. Rất may nhà trường nhận được sự hỗ trợ tích cực của 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 nên đến nay việc dọn vệ sinh, lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, vật dụng… cơ bản hoàn thành", thầy Ngọc chia sẻ.

Giáo viên Trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng) sắp xếp lại sách giáo khoa theo lớp do người dân tặng học sinh nhà trường ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, cơ sở vật chất nhà trường đã bị hư hỏng nặng. UBND xã D'Ran cho phép nhà trường xây dựng lại hàng rào bị sập, gia cố các phòng tầng 1 bị hư hỏng tường, cửa sổ, cửa ra vào. Việc sửa chữa, xây dựng chưa thể hoàn thành nên 568 HS (14 lớp) chưa thể đến trường. Từ ngày 24.11 HS sẽ học trực tuyến, khi nào cơ sở vật chất được sửa chữa an toàn mới quyết định cho các em đến trường.

