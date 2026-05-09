Thời sự

Tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ đắm thuyền ở Cô Tô

Lã Nghĩa Hiếu
09/05/2026 15:48 GMT+7

Một vụ đắm thuyền câu xảy ra trên vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) khiến 1 ngư dân mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm.

Ngày 9.5, UBND đặc khu Cô Tô cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ đắm thuyền câu xảy ra trên vùng biển cách đảo khoảng 7 hải lý.

Vùng biển Cô Tô thời gian gần đây thường xảy ra giông lốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, thuyền câu do ông Nguyễn Văn Tùng (58 tuổi, trú khu 4, đặc khu Cô Tô) làm chủ đang khai thác thủy sản thì gặp sự cố bục vỏ, nước tràn vào khiến phương tiện bị đắm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 4 ngư dân gồm các ông Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Mạnh Hùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Văn Út (36 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Văn Bền (58 tuổi, quê Ninh Bình). Vị trí thuyền gặp nạn cách đảo Cô Tô khoảng 7 hải lý.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tùng, khi thuyền sắp chìm, cả 4 người đã rời thuyền và trôi dạt trên biển. Sau đó, 3 người gồm các ông Tùng, Hùng và Út được một tàu cá phát hiện, cứu vớt an toàn. Riêng ông Lê Văn Bền mất tích trên biển.

Ngay sau vụ đắm thuyền, Đảng ủy và UBND đặc khu Cô Tô đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng ngư dân huy động tàu thuyền tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cô Tô cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai lực lượng từ khu vực Bạch Long Vĩ di chuyển về vùng biển Cô Tô để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

UBND đặc khu Cô Tô cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Đài Duyên hải Hòn Gai (Quảng Ninh) cùng Nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Ninh phối hợp hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Thi thể vợ chồng bị đắm thuyền đã trôi dạt vào bờ

Sáng 18.5, một ngư dân trong lúc đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh, đã phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi đá.

