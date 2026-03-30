Giông lốc lật bè ở Cô Tô, hai mẹ con tử vong

Ngày 30.3, thông tin từ đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng do giông lốc đã khiến hai mẹ con tử vong thương tâm khi bè mảng đánh bắt hải sản bị lật.

Biển Cô Tô xuất hiện giông lốc ẢNH: N.T

Theo đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, tại khu vực cảng Chiến Thắng (thôn 2, đặc khu Cô Tô), chiếc bè mảng của ngư dân V.V.T (42 tuổi, trú TP.Hải Phòng) đang hoạt động gần bờ thì gặp giông lốc mạnh. Trên bè có 3 người gồm anh T.; chị Đ.T.H (37 tuổi, vợ anh T.) và cháu V.T.A. (3 tuổi, con anh T.).

Sóng lớn và gió giật đã làm chiếc bè bị lật khi cách bờ khoảng 300 m. Hậu quả, vợ và con anh T. bị mắc kẹt trong khoang lái không thể thoát ra ngoài, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo đặc khu Cô Tô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được đưa lên bờ.

Mưa đá xuất hiện tại Quảng Ninh trong đêm 29.3 ẢNH: N.H

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 7 triệu đồng, người dân đảo Thanh Lân hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, đồng thời bố trí phương tiện đưa các nạn nhân về quê an táng.

Trước đó, từ đêm 29.3, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện giông lốc kèm mưa đá và gió mạnh tại nhiều khu vực. Một số địa phương phía tây như Đông Triều, Bình Khê, Hoàng Quế, Mạo Khê ghi nhận mưa đá với viên lớn bằng ngón tay, khiến người dân phải tìm nơi trú tránh.

Theo cơ quan khí tượng, tình hình giông lốc tại khu vực Đông Bắc bộ vẫn diễn biến phức tạp. Dự báo trong ngày 30.3, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to trên 30 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.