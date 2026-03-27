Quảng Ninh bầu các lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Ngày 27.3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, TAND khu vực và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh và ông Bùi Văn Khắng đều tái đắc cử ẢNH: Q.M.G

Theo đó, với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV.

Cùng với đó, 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Nghiêm Xuân Cường và ông Nguyễn Đức Thành cũng đều tái đắc cử. Các Ban của HĐND tỉnh cũng được kiện toàn, gồm bà Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, bà Vũ Ngọc Hà giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và bà Vũ Thị Diệu Linh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Ở khối chính quyền, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng với số phiếu tuyệt đối.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Văn Ánh, ông Nguyễn Văn Công, ông Vũ Văn Diện và bà Nguyễn Thị Hạnh. UBND tỉnh Quảng Ninh khóa mới có 15 ủy viên, tạo nền tảng tổ chức bộ máy điều hành ổn định, hiệu quả cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030, tiến tới trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.





