Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Quảng Ninh bầu các lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Lã Nghĩa Hiếu
27/03/2026 18:45 GMT+7

Quảng Ninh kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo đó bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Bùi Văn Khắng Phó bí thư Tỉnh ủy đều tái đắc cử.

Ngày 27.3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, TAND khu vực và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quảng Ninh bầu các lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới- Ảnh 1.
Quảng Ninh bầu các lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới- Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh và ông Bùi Văn Khắng đều tái đắc cử

ẢNH: Q.M.G

Theo đó, với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. 

Cùng với đó, 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Nghiêm Xuân Cường và ông Nguyễn Đức Thành cũng đều tái đắc cử. Các Ban của HĐND tỉnh cũng được kiện toàn, gồm bà Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, bà Vũ Ngọc Hà giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và bà Vũ Thị Diệu Linh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Ở khối chính quyền, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng với số phiếu tuyệt đối.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Văn Ánh, ông Nguyễn Văn Công, ông Vũ Văn Diện và bà Nguyễn Thị Hạnh. UBND tỉnh Quảng Ninh khóa mới có 15 ủy viên, tạo nền tảng tổ chức bộ máy điều hành ổn định, hiệu quả cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030, tiến tới trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.


Tin liên quan

3 phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, 3 phó bí thư Tỉnh ủy trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 99%.

Khám phá thêm chủ đề

UBND tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận