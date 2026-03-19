3 phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Lã Nghĩa Hiếu
19/03/2026 15:05 GMT+7

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, 3 phó bí thư Tỉnh ủy trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 99%.

Cụ thể, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhận 56.878 phiếu, đạt 99,06%. Ông Vũ Quyết Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận 87.087 phiếu, đạt 99,18%. Ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhận được 52.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,03%. 

Ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra công tác bầu cử tại P.Móng Cái 2

ẢNH: THANH TÙNG

Theo danh sách công bố, toàn tỉnh Quảng Ninh có 56 người trúng cử đại biểu HĐND tại 15 đơn vị bầu cử. Trong số các đại biểu trúng cử có 4 gương mặt trẻ tuổi, gồm ông Nguyễn Hồng Dương (33 tuổi), bà Đặng Vũ Minh Tâm (27 tuổi), ông Trần Thanh Tùng (30 tuổi) và bà Bùi Thị Yến (33 tuổi), đại diện cho lực lượng cán bộ trẻ tham gia cơ quan dân cử cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trò chuyện cùng các cử tri

ẢNH: THANH TÙNG

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, 56 đại biểu trúng cử là những nhân sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực và tầm nhìn trong bối cảnh phát triển mới của tỉnh. Cơ cấu đại biểu bảo đảm sự tham gia của nhiều lĩnh vực, địa bàn, góp phần nâng cao tính đại diện và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Về công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn tỉnh có 1.033.898 cử tri. Đặc biệt, có tới 1.181/1.243 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia; 39/54 xã, phường, đặc khu hoàn thành 100% cử tri đi bầu.

Trong tổng số cử tri, có 30.138 người trên 80 tuổi; 12.959 cử tri lần đầu tham gia bầu cử; 5.938 cử tri thực hiện quyền bầu cử qua hòm phiếu phụ như người khuyết tật, người già yếu, người ốm, hoặc đang bị tạm giam, tạm giữ.

Chủ tịch Quốc hội: Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt khoảng 99,69%, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại.

