Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ẢNH: TRỌNG ĐỨC

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Ninh thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực vũ trang vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; bảo đảm kịp thời các nguồn lực tài chính cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng… Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, có nhiều dấu ấn nổi bật…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định chủ đề năm nay là "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc T.Ư"; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh ở cấp độ địa phương, không để bị động, bất ngờ…; triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của Quảng Ninh trong năm 2025. Đồng thời, ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của T.Ư về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó có Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24.11.2023 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TRỌNG ĐỨC

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao hơn; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo…

Sáng cùng ngày, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đoàn đã tiến hành tổng duyệt tại các địa điểm: khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn, Trường THPT Trần Phú, Đồn biên phòng Trà Cổ và khách sạn Viktor Legends.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại Trường THPT Trần Phú ẢNH: HẠNH HUY

Qua kiểm tra thực tế, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và địa phương trong công tác chuẩn bị. Mặc dù thời gian gấp, song các lực lượng đã chủ động, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình với chất lượng tốt, bảo đảm điều kiện tổ chức thành công giao lưu.

Theo kế hoạch, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.3, tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, làm trưởng đoàn.