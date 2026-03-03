Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/03/2026 19:07 GMT+7

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác bầu cử.

Chiều 3.3, tại Quảng Ninh, đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh- Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc làm việc

ẢNH: Q.M.G

Theo quyết định, việc kiểm tra, giám sát được triển khai thành 2 đợt. Nội dung trọng tâm gồm: việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030; việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khẩn trương xây dựng báo cáo tự kiểm tra theo đề cương gợi ý, đánh giá khách quan, thực chất, nêu rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; các nội dung phải cụ thể, có số liệu minh chứng, tránh chung chung.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tự đánh giá mức độ chuyển biến thực chất sau học tập, quán triệt nghị quyết; rà soát việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chuẩn bị bầu cử; nhận diện khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, thủ tục hành chính có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kiểm tra, giám sát. Ngay sau Đại hội XIV, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nghị quyết từ điểm cầu Trung ương đến cấp xã, phường; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 5 lãnh đạo bộ, Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 5 lãnh đạo bộ, Văn phòng Chính phủ

Chiều 3.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh bộ chính trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận