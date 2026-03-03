Chiều 3.3, tại Quảng Ninh, đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quang cảnh cuộc làm việc ẢNH: Q.M.G

Theo quyết định, việc kiểm tra, giám sát được triển khai thành 2 đợt. Nội dung trọng tâm gồm: việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030; việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khẩn trương xây dựng báo cáo tự kiểm tra theo đề cương gợi ý, đánh giá khách quan, thực chất, nêu rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; các nội dung phải cụ thể, có số liệu minh chứng, tránh chung chung.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tự đánh giá mức độ chuyển biến thực chất sau học tập, quán triệt nghị quyết; rà soát việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chuẩn bị bầu cử; nhận diện khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, thủ tục hành chính có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kiểm tra, giám sát. Ngay sau Đại hội XIV, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nghị quyết từ điểm cầu Trung ương đến cấp xã, phường; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.