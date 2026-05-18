Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển, 14 ngư dân vào bờ an toàn

Sáng 18.5, ông Đinh Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi QNg 95209TS đã được tàu cá QNg 92258TS hỗ trợ kéo vào cảng Sa Kỳ. Hiện phương tiện đang được sửa chữa để sớm tiếp tục vươn khơi.

Ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 95209TS, cho biết sau nhiều ngày gặp sự cố giữa biển khơi, toàn bộ thuyền viên đều vui mừng khi được đưa vào bờ an toàn.

"Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng đã hỗ trợ kết nối, kêu gọi tàu cá hoạt động gần khu vực đến ứng cứu. Đồng thời, cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin để việc hỗ trợ tàu cá gặp nạn được triển khai nhanh chóng", ông Quang chia sẻ.

Tàu cá QNg 95209TS cùng 14 thuyền viên đã được lai dắt, đưa vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, ngày 10.5, tàu cá QNg 95209TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (TP.Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân hành nghề câu tại ngư trường Hoàng Sa. Tàu dài hơn 19 m, công suất 415 CV.

Đến ngày 14.5, khi di chuyển tại khu vực cách cửa biển Kỳ Hà khoảng 190 hải lý, tàu bất ngờ bị gãy trục cốt máy chính, mất khả năng di chuyển và thả trôi trên biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Bình Sơn phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời duy trì liên lạc với tàu cá để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên trong thời gian chờ ứng cứu.