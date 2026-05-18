Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển, 14 ngư dân vào bờ an toàn

Phạm Anh
Phạm Anh
18/05/2026 12:03 GMT+7

Sau nhiều ngày bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 95209TS của ngư dân Quảng Ngãi cùng 14 thuyền viên đã được tàu cá địa phương hỗ trợ lai dắt, đưa vào cảng Sa Kỳ an toàn.

Sáng 18.5, ông Đinh Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi QNg 95209TS đã được tàu cá QNg 92258TS hỗ trợ kéo vào cảng Sa Kỳ. Hiện phương tiện đang được sửa chữa để sớm tiếp tục vươn khơi.

Ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 95209TS, cho biết sau nhiều ngày gặp sự cố giữa biển khơi, toàn bộ thuyền viên đều vui mừng khi được đưa vào bờ an toàn.

"Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng đã hỗ trợ kết nối, kêu gọi tàu cá hoạt động gần khu vực đến ứng cứu. Đồng thời, cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin để việc hỗ trợ tàu cá gặp nạn được triển khai nhanh chóng", ông Quang chia sẻ.

Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển, 14 ngư dân vào bờ an toàn- Ảnh 1.

Tàu cá QNg 95209TS cùng 14 thuyền viên đã được lai dắt, đưa vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn

ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, ngày 10.5, tàu cá QNg 95209TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (TP.Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân hành nghề câu tại ngư trường Hoàng Sa. Tàu dài hơn 19 m, công suất 415 CV.

Đến ngày 14.5, khi di chuyển tại khu vực cách cửa biển Kỳ Hà khoảng 190 hải lý, tàu bất ngờ bị gãy trục cốt máy chính, mất khả năng di chuyển và thả trôi trên biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Bình Sơn phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời duy trì liên lạc với tàu cá để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên trong thời gian chờ ứng cứu.

Tin liên quan

Mưa đá bất thường phía tây Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh và hoa màu thiệt hại nặng

Mưa đá bất thường phía tây Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh và hoa màu thiệt hại nặng

Ngày 17.4, các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng chức năng vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại tại các vườn sâm Ngọc Linh và hoa màu do mưa đá xảy ra bất thường.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi xã bình sơn cảng Sa Kỳ Hoàng Sa tàu cá gặp nạn trên biển TP.Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận