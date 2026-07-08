Vòi rồng 'khổng lồ' xuất hiện ở ven biển Hưng Yên

Hiện tượng vòi rồng xuất hiện với độ cao trên 100 m ở vùng ven biển Hưng Yên nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội.

Theo các phản ánh, vòi rồng hình thành khoảng 13 giờ 30 phút và kéo dài 10 phút. Trên tài khoản facebook Quê tôi Thái Bình, hình ảnh, video về vòi rồng liên tục cập nhật với nhiều góc quay khác nhau thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người.

Vòi rồng xuất hiện ở thôn Tây Nghĩa, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên trong chiều 8.7 ẢNH: FACE QUÊ TÔI THÁI BÌNH

Vòi rồng được xác định đã xuất hiện ở vùng ven biển thuộc thôn Tây Nghĩa, xã Quang Minh, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên, sau đó di chuyển quét dọc theo các cánh đồng lúa.

Qua xác minh ban đầu, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về con người và đang tiếp tục rà soát, thống kê.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 8.7, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp,

Trong đó, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, vùng ven biển Hưng Yên, Ninh Bình chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp ở ngay trên khu vực miền Bắc, hình thành vùng mây đối lưu đậm đặc trên ven biển phía đông Bắc bộ.

"Trong khu vực này có những vùng đối lưu mạnh, hiện tượng vòi rồng ở ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) nằm trong vùng đối lưu do rãnh áp thấp này tạo ra", ông Hưởng nói và cho biết trong các bản tin dự báo, cảnh báo trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về hiện tượng mưa, giông lốc ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, trong đó có cảnh báo khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo từ nay đến hết ngày 11.7, rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc tiếp tục hoạt động, gây mưa vừa, mưa to diện rộng ở trung du và vùng núi phía bắc, tỉnh Quảng Ninh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ trong 2 ngày tới tiếp tục có mưa giông mạnh, trong mưa giông cần đề phòng khả năng tố, lốc và gió giật mạnh.

Ứng phó ra sao khi gặp vòi rồng?

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi nên người dân thường gọi là vòi rồng.

Trên đường di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố, nên nó cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Nhìn từ xa vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, vòi rồng có khả năng di chuyển với tốc độ có thể lên đến trên 500 km/giờ, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Trong thời gian xảy ra vòi rồng, người dân phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong một tầng hầm hay nơi kín đáo của tòa nhà như phòng họp, phòng tắm… tuyệt đối không trú ẩn trong xe hơi, nhà di động bởi chúng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Khi có vòi rồng, người dân không nên ở trong những nhà lớn có mái rộng như thính phòng hay siêu thị là những nơi dễ bị sụp đổ. Nếu đang ở ngoài đường nên chui xuống một cái rãnh hay mương sâu và che đầu cẩn thận để khỏi bị thương do đất đá rơi xuống.

Trong trường hợp đang lái xe ở ngoài đường mà gặp vòi rồng thì không được chạy đua với nó, bởi tốc độ di chuyển của xe không thể nào đạt đến vận tốc hàng trăm km/giờ so với vòi rồng. Tài xế hãy cố gắng lái xe đến nơi trú ẩn hoặc ít nhất là ra khỏi đường đi của vòi rồng càng nhanh càng tốt.