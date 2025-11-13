Vòi rồng trăm mét ngoài khơi Cà Mau

Khoảng 14 giờ ngày 13.11, người dân xã Cái Đôi Vàm nhìn thấy cột xoáy hình phễu lớn hình thành cách bờ vài kilomet, với luồng nước cuộn mạnh từ mặt biển bốc lên trời.

Anh Lộc, sống gần cửa biển, kể lại: "Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy vòi rồng hút nước, nhìn rợn người nhưng cũng rất đặc biệt". Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Vòi rồng xuất hiện ở cửa biển Cái Đôi Vàm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chính quyền địa phương xác nhận vòi rồng xuất hiện ngoài khơi, cách cửa biển khá xa nên chưa ghi nhận thiệt hại. Buổi sáng cùng ngày, khu vực có mưa lớn nhưng đã tạnh trước thời điểm xuất hiện xoáy nước. Lúc xảy ra hiện tượng, bầu trời chuyển mây đen, không có mưa.

Vòi rồng xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút tại cửa biển Cái Đôi Vàm ẢNH: CHỤP MÀN HINH

Theo cơ quan chuyên môn, vòi rồng là dạng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí, thậm chí nước biển từ mặt nước lên mây vũ tích, tạo thành cột xoáy dạng phễu di chuyển theo hướng gió. Vòi rồng có thể đạt đường kính hàng chục kilomet và di chuyển xa, trong quá trình đó có khả năng cuốn theo, làm hư hại nhiều vật thể nếu quét qua khu vực ven bờ.