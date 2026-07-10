Dự báo thời tiết hôm nay: 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

8 tỉnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn ẢNH: NCHMF

Trong đêm qua và sáng sớm nay 10.7, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.7 đến 3 giờ ngày 10.7 nhiều nơi trên 70 mm, như các trạm: Tà Tổng 1 (Lai Châu) 128,8 mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 95,4 mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) và Ít Ong (Sơn La) 95,2 mm; Hồng Hà (Quảng Ninh) 92 mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 75,4 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 10.7, nhiều xã, phường tại 8 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.