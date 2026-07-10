Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay: 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
Vùng núi miền Bắc nhiều nơi vẫn có mưa lớn trên 100 mm/ngày. Dự báo thời tiết hôm nay, 8 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay: 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

8 tỉnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

ẢNH: NCHMF

Trong đêm qua và sáng sớm nay 10.7, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.7 đến 3 giờ ngày 10.7 nhiều nơi trên 70 mm, như các trạm: Tà Tổng 1 (Lai Châu) 128,8 mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 95,4 mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) và Ít Ong (Sơn La) 95,2 mm; Hồng Hà (Quảng Ninh) 92 mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 75,4 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay 10.7, nhiều xã, phường tại 8 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tin liên quan

Mưa lớn 250 mm, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn 250 mm, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết từ ngày 9 - 10.7, vùng núi và trung du miền Bắc, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa cao nhất lên tới 250 mm. Trong hôm nay, 7 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khám phá thêm chủ đề

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết hôm nay mưa lớn lũ quét sạt lở đất

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận