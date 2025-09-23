'150 năm di sản vươn cao' - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Nhân cột mốc đáng nhớ này, SABECO tôn vinh hành trình đáng tự hào của ngành bia Việt Nam với tinh thần kiên cường, đoàn kết, và tiến bộ, đã làm nên bản sắc Việt suốt 150 năm qua.

Không chỉ là nhân chứng cho sự chuyển mình và tiến bộ của đất nước, SABECO ngày nay đã trở thành một người bạn đồng hành của Việt Nam - một thương hiệu mang tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên, đại diện cho niềm tự hào dân tộc, sự đổi mới sáng tạo và bản sắc Việt tiến bộ. Từ những bước khởi đầu khiêm tốn, đến khi trở thành một thương hiệu quốc gia được xây dựng bởi chính bàn tay và tâm huyết của người Việt. Hành trình của SABECO phản ánh một tinh thần vươn lên cùng nhau.

Khởi nguồn từ khát vọng - Lên men cùng bản sắc

Câu chuyện của SABECO được khởi nguồn từ khát vọng của một tinh thần tiên phong - luôn đáp ứng những nhu cầu giải khát mới lúc bấy giờ tại Việt Nam. Từ một xưởng nước đá nhỏ tại Sài Gòn năm 1875 và trở thành nhà máy bia đầu tiên tại miền Nam vào năm 1909, những dấu mốc này đã đặt nền tảng cho hành trình 150 năm của ngành bia Việt Nam, và SABECO đã không ngừng vươn cao, kế thừa tinh thần tiên phong để vượt qua nhiều giai đoạn chuyển mình, và viết nên một di sản bền vững.

Giai đoạn từ 1949 đến những năm 1970 là cột mốc giúp định hình bản sắc thương hiệu và tạo dấu ấn văn hóa trong cộng đồng với thương hiệu 333 - vị bia biểu tượng vang danh mọi thời, đã đồng hành trong ẩm thực Việt Nam trong suốt nhiều thập niên qua. Đây là thời điểm một thương hiệu địa phương - với tinh thần tiên phong - đã vươn tầm ảnh hưởng khắp Đông Dương, đồng hành cùng nhu cầu giải khát ngày càng lớn của người dân.

Trải qua giai đoạn làm nên bản sắc thương hiệu, từ năm 1977, Nhà máy Bia Sài Gòn ra đời, mang theo khát vọng vươn cao cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, đánh dấu bước chuyển mình trở thành người bạn đồng hành của Việt Nam. Các thập niên sau đó đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của SABECO: từ bia lon 333 Export (1985), Saigon Lager (1992), đến quá trình sáp nhập nhà máy và mở rộng mạng lưới rộng khắp 11 tỉnh thành. Đầu những năm 2000, SABECO tiếp tục ra mắt Saigon Special với kiểu dáng chai độc đáo và đặc trưng cùng định vị phân khúc cao cấp cho người tiêu dùng thành thị.

Trong những năm trở lại đây, SABECO khẳng định vị thế hàng đầu với định hướng đổi mới sáng tạo và mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc ra mắt Saigon Gold - sản phẩm cao cấp nhất được ra mắt, hay chiến lược làm mới diện mạo Bia Saigon và Bia 333. Vị thế của SABECO cũng được củng cố thêm thông qua việc thành công niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2016. Những dấu ấn này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và hành trình phát huy di sản của SABECO.

Năm 2020, SABECO kỷ niệm 145 năm di sản ngành bia Việt Nam với việc ra mắt bia Lạc Việt - biểu tượng lạc quan tiến bước của tinh thần Việt. Cũng trong năm đó, công ty giới thiệu bia Saigon Chill cho giới trẻ, khởi động dự án điện mặt trời áp mái tại 9 nhà máy với công suất 9 MWp. Năm 2023, SABECO công bố mục tiêu ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), cam kết hành động không chỉ đơn thuần về quản lý môi trường mà còn chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu quản trị và xã hội lớn lao hơn. SABECO cũng nỗ lực không ngừng đổi mới để bắt nhịp xu hướng toàn cầu thông qua việc ra mắt bia 333 PILSNER và bia Saigon Export Premium trong năm 2023 và 2024.

Với sản lượng hơn 3 tỉ lít mỗi năm, SABECO đã khẳng định một khát vọng vươn cao của một thương hiệu Việt - cùng nhau vươn lên và đồng hành cùng sự tiến bộ của đất nước.

"150 năm di sản vươn cao" - SABECO cùng nhau vươn lên vì tương lai

Nhân kỷ niệm dấu mốc 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam, SABECO chính thức khởi động chiến dịch "150 năm di sản vươn cao" nhằm tôn vinh di sản ngành bia và tinh thần gắn kết vươn cao cùng đất nước. Chiến dịch cũng đồng thời khẳng định vai trò của SABECO trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng tầm thương hiệu bia Việt Nam trên trường quốc tế.

Chiến dịch gồm chuỗi hoạt động bao gồm "Hành trình di sản" đi qua 9 địa điểm gắn bó sâu đậm với SABECO, và "Đêm di sản" tại 5 địa điểm, mang đến trải nghiệm sống động, kết nối người dân cùng thương hiệu Bia Sài Gòn, Bia 333 và Bia Lạc Việt.

Đặc biệt, SABECO cũng khởi xướng Giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" được phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự đồng hành chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giải thưởng nhằm tôn vinh 150 con người bình dị nhưng có đóng góp to lớn cho cộng đồng, trong đó 15 gương mặt tiêu biểu sẽ được vinh danh tại Gala trao giải ở Hà Nội.

Đứng trước cột mốc lớn của ngành bia Việt Nam, SABECO cam kết đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước bằng những hành động thiết thực, với tầm nhìn phát triển bền vững nhằm kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho đất nước.