16 ngân hàng đã giảm lãi khoảng 18.090 tỉ đồng

Trong đó, Agribank có số tiền lãi giảm nhiều nhất 5.176 tỉ đồng, đạt 90,8% so với cam kết, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,41 triệu tỉ đồng cho gần 3,75 triệu khách hàng. Vietcombank giảm lãi 3.822 tỉ đồng, đạt 95,56% so với cam kết; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,24 triệu tỉ đồng cho 236.864 khách hàng. BIDV giảm lãi cho 437.981 khách hàng với tổng số tiền lãi là 3.382 tỉ đồng, đạt 93,94% so với cam kết, với tổng giá trị dư nợ được giảm trên 1,31 triệu tỉ đồng. Vietinbank có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 2.019 tỉ đồng, đạt 112,17% so với cam kết; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,99 triệu tỉ đồng cho 834.397 khách hàng.

Các ngân hàng thương mại có mức giảm dưới 1.000 tỉ đồng như MB với số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 612 tỉ đồng, đạt 40,94% so với cam kết; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 120.862 tỉ đồng cho 104.359 khách hàng. SHB giảm tiền lãi cho 37.248 khách hàng là 357 tỉ đồng, đạt 104,09% so với cam kết, với tổng giá trị nợ được giảm là 137.950 tỉ đồng. Techcombank giảm 440 tỉ đồng cho 2.222 khách hàng, đạt 44% so với cam kết, tổng giá trị nợ được giảm là trên 84.151 tỉ đồng. ACB giảm 592 tỉ đồng, đạt 84,57% so với cam kết, với tổng giá trị nợ được giảm lãi 252.805 tỉ đồng cho 120.113 khách hàng.





Các ngân hàng còn lại có số tiền lãi giảm dưới 500 tỉ đồng như VPBank là 478 tỉ đồng, TPBank là 221 tỉ đồng, Sacombank 285 tỉ đồng, HDBank 199 tỉ đồng, MSB 155 tỉ đồng, LienVietPostBank 128,75 tỉ đồng, SeABank 193 tỉ đồng, VIB 35 tỉ đồng.