Thời sự

16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 3.1

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
03/01/2026 16:24 GMT+7

Trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 27 người bị thương.

Chiều 3.1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, trong ngày 3.1, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 27 người bị thương. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 14 người chết, giảm 2 người bị thương.

16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 3.1 - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Hà Nội

ẢNH: D.A

Cả 35 vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ, tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 360 triệu đồng. Riêng lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Sau 3 ngày đầu của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 (1 - 3.1), toàn quốc đã xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, khiến 75 người chết, 124 người bị thương.

Về kết quả xử lý vi phạm, Cục CSGT cho biết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, hơn 3.600 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; vi phạm về ma túy 11 trường hợp….

Trong ngày 3.1, lực lượng CSGT toàn quốc cũng tiếp nhận, cấp đổi giấy phép lái xe cho 310 hồ sơ, trong đó qua cổng dịch vụ công trực tuyến 212/213 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 97 hồ sơ.

Trước đó, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, khiến 41 người chết, 56 người bị thương.

Ngày đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông, khiến 18 người chết và 41 người bị thương. So với năm ngoái, số vụ, số người chết và bị thương đều giảm.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn giao thông kỳ nghỉ Tết Dương lịch Cảnh sát giao thông
