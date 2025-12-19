16 tuổi, Anh hùng Phạm Kiều Đa chọn đi vào lòng đất… để chiến đấu

Ở tuổi 16, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Kiều Đa chọn đi vào lòng đất, trở thành chiến sĩ Biệt động nội đô Đà Nẵng, một lựa chọn khắc nghiệt, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Biệt động nội đô Đà Nẵng là lực lượng tinh nhuệ hoạt động ngay giữa trung tâm đầu não của Mỹ - Ngụy. Những năm tháng ấy, biệt động cánh đông Đà Nẵng liên tục mở các trận đánh táo bạo vào căn cứ liên hợp quân sự, kho tàng, cơ quan chỉ huy của địch; bám trụ giữa vòng vây dày đặc, vận dụng linh hoạt chiến thuật "xuất quỷ nhập thần", khiến đối phương luôn sống trong trạng thái bất an.

Giai đoạn 1970 - 1975, khi chiến trường Đà Nẵng nóng lên từng ngày, biệt động thành không chỉ là mũi tiến công bất ngờ mà còn là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nắm tình hình, dẫn đường, tạo bàn đạp cho các đòn tiến công lớn. Trong Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (tháng 3.1975), trên cương vị Phó quận đội trưởng quận Nhất TP.Đà Nẵng, Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động cánh đông, ông Phạm Kiều Đa trực tiếp chỉ huy lực lượng thọc sâu, đánh chiếm các cơ quan đầu não của Mỹ - Ngụy, góp phần làm tan rã hệ thống phòng thủ, mở đường cho ngày 29.3.1975, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng.

Nhưng nếu chỉ nhìn ông Đa qua những năm tháng chiến tranh, câu chuyện sẽ chưa trọn vẹn. Bởi điều làm nên giá trị lớn nhất trong cuộc đời ông Đa không chỉ là những trận đánh, mà là cách ông tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến khi đất nước bước sang hòa bình.

Sau ngày thống nhất, giữa những bãi đất còn đầy bom mìn sót lại, ông Phạm Kiều Đa cùng đồng đội bước vào một mặt trận khác, thầm lặng nhưng không kém phần nguy hiểm, rà phá bom mìn, trả lại đất đai cho nhân dân, trả lại sự sống cho thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh. Không còn tiếng súng, nhưng mỗi lần cúi xuống tháo gỡ một quả mìn là một lần đối diện hiểm nguy. Với ông, đó là cách tiếp tục giữ lời hứa với những đồng đội đã nằm lại.

Những năm tháng sau đó, trên nhiều cương vị công tác, ông Đa vẫn giữ nguyên phong thái của người lính biệt động, kỷ luật, trách nhiệm và không bao giờ đặt mình lên phía trước. Ông Đa hiếm khi nói về chiến công, càng không muốn được nhắc đến như một biểu tượng. Điều khiến ông Đa trăn trở nhiều hơn, ở tuổi gần 80, lại là tương lai của những người trẻ đang sống trong hòa bình.

Chính vì vậy, khi nhận lời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến "Những câu chuyện thời hoa lửa" do Trung ương Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, ông Phạm Kiều Đa không xem đó là dịp để kể lại quá khứ, mà là một cuộc gặp gỡ cần thiết với hiện tại.

Theo ông Đa, thế hệ trẻ hôm nay đang đứng trước những "mặt trận" rất khác. Không còn hầm bí mật hay bom đạn, nhưng có những thách thức không kém phần cam go để xây dựng đất nước trong thời đại chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ, giữ gìn độc lập trong một thế giới biến động. Ông Đa tin tưởng sâu sắc rằng với trí tuệ, tri thức và điều kiện chưa từng có, tuổi trẻ Việt Nam đủ sức đảm đương sứ mệnh ấy.

"Ngày xưa chúng tôi giữ đất nước bằng máu xương. Hôm nay, các bạn giữ đất nước bằng trí tuệ, bằng trách nhiệm và bằng hành động cụ thể", đó là thông điệp xuyên suốt ông Đa muốn gửi gắm. Bởi theo ông Đa, ánh sáng mà thế hệ đi trước đã giữ lại sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối.

Buổi giao lưu trực tuyến với Anh hùng Phạm Kiều Đa không đơn thuần là một chương trình hồi ức lịch sử. Đó là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: hòa bình hôm nay là một di sản sống, và mỗi người trẻ đều có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp bằng chính con đường mình đang đi.

Chương trình "Những câu chuyện thời hoa lửa" với Anh hùng Phạm Kiều Đa diễn ra lúc 9 giờ hôm nay, phát trên thanhnien.vn và các nền tảng Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên. Đồng hành cùng chương trình có 3 bạn trẻ: Nguyễn Phương Doanh, Huỳnh Vũ Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) và MC Lưu Thị Kiều Trinh.