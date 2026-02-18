Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

1.600 tài xế bị xử phạt nồng độ cồn tối mùng 1 tết

Tuyến Phan
Tuyến Phan
18/02/2026 09:53 GMT+7

Cục CSGT cho hay, chỉ trong tối mùng 1 tết, có đến hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.

Sáng 18.2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Bính Ngọ.

Tối mùng 1 Tết, hơn 1.600 tài xế bị xử phạt nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: T.N

Theo đó, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ - 23 giờ ngày 17.2, tức mùng 1 tết.

Kết quả, lực lượng đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 tài xế xe tải, 43 tài xế xe con, 1.542 tài xế xe mô tô, 60 tài xế xe thô sơ và phương tiện khác). Số vi phạm này cao gấp 2 lần so với ca trưa từ 10 giờ - 14 giờ cùng ngày.

Lực lượng công an cũng xử lý một số hành vi khác liên quan: không có giấy phép lái xe (502 trường hợp), không có gương chiếu hậu (38 trường hợp), trong cơ thể có chất ma túy (1 trường hợp)…

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ tết Bính Ngọ.

Trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Cục CSGT cho hay, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage, App VNeTraffic, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau tết.

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn tối mùng 1 tết xử lý nồng độ cồn tết Cục CSGT
