Theo Hãng AFP, vào rạng sáng 25.11 (giờ địa phương), phóng viên tại hiện trường chứng kiến trực thăng cảnh sát bay thấp trên siêu thị Exito ở Cartagena (Colombia) khi lực lượng an ninh tập kết bên ngoài siêu thị. Nhiều tiếng nổ vang lên quanh khu phức hợp lúc các đội tác chiến tiến vào bên trong, nơi khoảng 20 con tin đang bị nhóm tay súng khống chế. Ngay sau đó, binh sĩ xuất hiện bên trong siêu thị khi tòa nhà được kiểm soát.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella xác nhận toàn bộ con tin đã được giải cứu và một kẻ bắt cóc bị tiêu diệt sau chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát quốc gia và lực lượng vũ trang, chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài 17 giờ. Xuất hiện tại hiện trường trong bộ quân phục, ông de la Espriella cho biết lực lượng chức năng đã hành động quyết đoán sau khi nhóm bắt cóc từ chối cơ hội đầu hàng.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella (trái) bắt tay với binh sĩ tham gia chiến dịch giải cứu con tin tại siêu thị ở Cartagena ngày 25.11 ẢNH: AFP

Giới chức cho biết vụ bắt giữ con tin xuất phát từ âm mưu cướp xe bọc thép chở tiền bất thành tại một trung tâm thương mại khác hôm 24.11. Theo The Guardian, Tổng thống de la Espriella bác bỏ thông tin vụ việc liên quan đến các nhóm du kích hay lực lượng bán quân sự. Ông khẳng định đây là nhóm tội phạm bị bất ngờ, không còn đường thoát nên bắt giữ con tin tại siêu thị Exito.

Truyền thông địa phương loan tin nhóm tay súng đòi gần 2 triệu USD, 2 xe bọc thép và lối đi an toàn tới thành phố Barranquilla ở Colombia, cách Cartagena khoảng 130 km.

Trước đó, ước tính 30 người - được cho là có cả nhân viên siêu thị - bị khống chế, song 10 người được thả trong thời gian đối đầu. Hình ảnh do truyền thông Colombia phát sóng và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các tay súng bịt mặt vây quanh những con tin đang bị trói.

Ông Jacob Perez, cha của một nhân viên siêu thị, nói với AFP giữa lúc vụ việc diễn ra: “Con trai tôi ở trong đó. Nó không rời chỗ làm và không nghe điện thoại. Tôi nghĩ chúng đã lấy điện thoại của nó rồi”. Giới chức thông báo các con tin đều bình an vô sự và sẽ đoàn tụ với gia đình trước khi kiểm tra y tế.