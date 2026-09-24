Colombia điều quân đến thành phố bạo loạn

Santa Marta là cửa ngõ dẫn đến Vườn quốc gia Tayrona, di sản thế giới được UNESCO công nhận nằm bên bờ Caribbean và luôn đông đúc du khách quốc tế.

Một số binh sĩ Colombia đứng gác trên đường phố Santa Marta ngày 22.9 Ảnh: AFP

Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy các tay súng đã ngồi xe máy đi khắp thành phố, nổ súng vào những cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh dù nhóm này buộc tất cả phải đóng cửa trong vòng 48 giờ. Các phóng viên AFP chứng kiến một xe tải bốc cháy giữa đường và một chiếc xe buýt cháy đen trên một con đường khác.

Tình trạng hỗn loạn xảy ra sau khi Tổng thống De la Espriella thông báo cảnh sát và không quân nước này đã tiêu diệt 13 thành viên ACSN, một nhóm vũ trang xuất phát từ phong trào bán quân sự nay đã giải thể và chủ yếu tống tiền và buôn bán cocaine để làm giàu. Tổng thống Colombia xác nhận một trong số các thành viên ACSN bị trừ khử đợt này có chỉ huy cấp cao của băng nhóm với biệt danh "Cholo". Đây là chỉ huy thứ hai của ACSN bị quân chính phủ tiêu diệt trong chưa đầy một tháng.

Trong một tuyên bố sau đó, ông De la Espriella cho biết đã ra lệnh "quân sự hóa" Santa Marta với việc đưa quân đội đến đây để trấn áp bạo loạn. Nhà lãnh đạo cũng đích thân đến Santa Marta để trực tiếp giám sát chiến dịch quân sự.