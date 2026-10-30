17 tuổi tác nghiệp ở ASEAN Cup: Những áp lực phía sau ống kính

Từ chiếc điện thoại cá nhân đến mối duyên với nhiếp ảnh

Khiêm đang là học sinh Trường THPT Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, sở hữu hành trang tác nghiệp thể thao đáng nể. Từ thói quen dùng điện thoại cá nhân ghi lại những khoảnh khắc đời thường, nam sinh từng bước theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, trở thành cộng tác viên phòng kinh doanh và truyền thông CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và góp mặt tác nghiệp tại đấu trường lớn ASEAN Cup 2026.

Khiêm cho biết khoảng thời gian đầu tiếp xúc với bộ môn này, bản thân gặp rất nhiều khó khăn. "1000 tấm ảnh đầu tiên chụp ra đều rất xấu", Khiêm nhớ lại cảm giác mông lung, nản lòng khi chưa định hình được phong cách hay kỹ năng xử lý góc máy, màu sắc. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì tự học cùng sự hướng dẫn nhiệt tình từ các đàn anh đi trước trong nghề, nam sinh nhanh chóng lấy lại cảm hứng và từng bước hoàn thiện tay nghề.

Nhiếp ảnh trẻ Phạm Ngọc Khiêm tác nghiệp tại ASEAN Cup 2026 ẢNH: NVCC

Đến năm 2026, những nỗ lực cá nhân của Khiêm đã mang về quả ngọt đầu tay. Tác phẩm ghi lại hình ảnh linh vật ngựa tại Đà Nẵng năm 2026 đã giúp Khiêm giành giải "Bức ảnh được yêu thích nhất" trong cuộc thi ảnh tết do CLB nhiếp ảnh Đà Nẵng tổ chức.

Áp lực đường biên tại ASEAN Cup

Bắt đầu gắn bó với nhiếp ảnh thể thao từ năm 2025, Khiêm từng bước thâm nhập vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Ban đầu, nam sinh cho biết tham gia hỗ trợ cho CLB SHB Đà Nẵng dưới dạng tình nguyện viên từ tháng 5.2025, trước khi chính thức ký hợp đồng cộng tác viên vào tháng 9.2026.

Song song đó, việc hợp tác với đơn vị truyền thông Đà Thành Media từ tháng 7.2025 đã mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầm máy của Khiêm. Cơ hội tác nghiệp tại ASEAN Cup, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, cũng bắt đầu từ đây.

Chia sẻ về lý do được tin tưởng giao nhiệm vụ tại một giải đấu lớn khi tuổi đời còn quá trẻ, Khiêm nhận định chính kinh nghiệm làm việc thực tế tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp cùng khả năng chịu áp lực đưa tin nhanh đã giúp cậu nhận được sự tín nhiệm từ đơn vị công tác.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam nâng cúp tại ASEAN Cup do Khiêm chụp ẢNH: NVCC

Khiêm cho biết tác nghiệp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngồi ngay phía sau khung thành môn bóng đá, đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ hàng trăm phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Theo Khiêm, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở việc góc máy hay thời tiết, mà là cuộc đua thời gian. Ngay khi bàn thắng ghi nhận hoặc tình huống gay kịch diễn ra, hình ảnh phải được truyền về cho đội ngũ biên tập để lên bài sớm nhất.

Nhớ lại những trở ngại tại giải đấu, nam sinh lớp 12 cho biết việc hàng ngàn khán giả cùng hàng trăm thiết bị tập trung tại sân vận động khiến sóng 4G, 5G bị nghẽn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ truyền tải file ảnh dung lượng cao. Bộ thiết bị làm việc chính được Khiêm sử dụng khi đó gồm hai thân máy Canon R6, Canon R8 cùng hai ống kính chuyên dụng 300mm f/2.8 và 70-200mm f/2.8 để linh hoạt thu phóng, bắt trọn khoảnh khắc.

Trong suốt hành trình tác nghiệp tại ASEAN Cup, khoảnh khắc xúc động nhất đối với Khiêm là giây phút đội tuyển Việt Nam giơ cao cúp vô địch. Để có được những thước ảnh đặc biệt đó, nam sinh đã phải tự di chuyển một mình giữa Đà Nẵng và Hà Nội tới 3 lần trong tháng.

Khiêm tập trung trong quá trình tác nghiệp sự kiện bóng đá ẢNH: NVCC

"Mỗi chuyến đi mình đều mang theo kỳ vọng đội tuyển thắng trận. Giây phút chứng kiến khoảnh khắc nâng cúp, mọi mệt mỏi đường xa dường như tan biến", Khiêm bộc bạch.

Không dừng lại ở môn thể thao vua, Khiêm còn mở rộng phạm vi tác nghiệp sang các giải đấu khác như giải pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup, F-City Concert...

Đánh giá về sự khác biệt giữa các thể loại, Khiêm cho biết việc chụp ảnh tại các đại nhạc hội (concert) thậm chí còn khó hơn chụp thể thao. Mặc dù sân vận động rộng lớn, ánh sáng thi đấu lại khá đều và cố định. Trong khi đó, sân khấu âm nhạc đòi hỏi người bấm máy phải canh chính xác từng góc mặt nghệ sĩ dưới hệ thống ánh sáng phức tạp, biến đổi liên tục.

Ngoài ra, từ cuối năm 2024, nam sinh còn đóng góp công sức vào các hoạt động cộng đồng khi đảm nhận vai trò truyền thông cho Lễ tôn vinh cống hiến vì cộng đồng của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam (VNV).

Bức ảnh giúp Khiêm giành giải "Bức ảnh được yêu thích nhất" trong cuộc thi ảnh tết do CLB nhiếp ảnh Đà Nẵng tổ chức

ẢNH: NVCC

Đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc học lớp 12 và công việc tác nghiệp dày đặc, Khiêm thừa nhận đây là thử thách không dễ dàng. Nói về chặng đường phía trước, Khiêm cho biết bản thân quyết định lựa chọn ngành truyền thông đa phương tiện cho bậc đại học thay vì báo chí thuần túy, nhằm mở rộng cơ hội phát triển bản thân trong môi trường truyền thông hiện đại.

Anh Huỳnh Ngọc Hiếu, cùng làm việc tại phòng kinh doanh và truyền thông, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng nhận xét: "Dù mới 17 tuổi, Khiêm sở hữu tư duy tác nghiệp chín chắn, thái độ chuyên nghiệp và sự nhạy bén đặc trưng của người làm truyền thông. Từ vai trò hỗ trợ đến khi ký hợp đồng chính thức, em luôn hoàn thành tốt công việc, chịu được áp lực lớn và có tinh thần cầu thị rất cao".