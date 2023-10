18 ca sốt xuất huyết, 23 ca tay chân miệng tử vong ở khu vực phía nam

Tại cuộc họp phòng chống bệnh truyền nhiễm mới đây (ngày 17.10) do Sở Y tế TP.HCM tổ chức, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, 9 tháng năm 2023, khu vực phía nam có đến 18 ca tử vong do sốt xuất huyết (1 ca ở TP.HCM) và 23 ca tử vong do tay chân miệng.

Riêng tay chân miệng, trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ mắc mới trung bình của khu vực phía nam là 229 ca/100.000 dân, số ca mắc tích lũy tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu tại các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tuy nhiên về các trường hợp nặng và tử vong thì tại các tỉnh miền Tây lại chiếm tỷ lệ phần lớn (với 81%). Bệnh nặng tập trung ở trẻ em dưới 3 tuổi (chiếm 77%), tác nhân chủ yếu gây tay chân miệng năm nay là vi rút EV71.

Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 DUY TÍNH

Theo nhìn nhận của các chuyên gia tại TP.HCM, hiện vẫn còn một số bệnh viện chuyên khoa sản, nhi ở một số tỉnh trong khu vực chưa có đủ các thuốc thiết yếu để điều trị tay chân miệng (như gamma globulin, phenobarbital, milrinone). Có bệnh viện tỉnh chưa triển khai được kỹ thuật lọc máu… nên chưa đáp ứng yêu cầu điều trị kịp thời cho các bệnh nhi ngay khi chuyển nặng, buộc phải chuyển viện, dẫn đến tình trạng chuyển bệnh không an toàn, bệnh nhân không được điều trị kịp thời dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Việc chuyển bệnh hàng loạt lên TP.HCM cũng đồng thời gây quá tải cục bộ tại các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM. Hiện 70% tổng số bệnh nhi tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM là từ các tỉnh chuyển về.

Trước tình hình trên, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM thống nhất đề nghị các bệnh viện tuyến cuối của các tỉnh tiếp tục phát huy năng lực điều trị, khẩn trương mua sắm đầy đủ thuốc và vật tư trang thiết bị y tế thiết yếu để điều trị 2 bệnh này. Đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh ngay tại chỗ; chủ động hội chẩn từ xa các ca bệnh khó với các bệnh viện tuyến cuối hạn chế tình trạng chuyển viện không an toàn.

Sở Y tế các tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các bệnh viện trực thuộc trong việc cung ứng thuốc và vật tư trang thiết bị y tế, trong công tác điều trị bệnh.

Đối với các trường hợp người bệnh nặng, nguy kịch quá khả năng điều trị và cần thiết phải chuyển viện đến các bệnh viện của TP.HCM, các bệnh viện cần hội chẩn trước khi chuyển và bố trí đầy đủ về phương tiện, trang thiết bị y tế, theo dõi sát tình trạng người bệnh. Đảm bảo người bệnh được chuyển viện an toàn và hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong trong quá trình chuyển viện (hạn chế tình trạng để bệnh nhân di chuyển tự túc).

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tăng cường vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh hiện đang có dịch tay chân miệng với số ca mắc và ca nặng tăng cao.

Sở Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khẩn trương cử ngay tổ chuyên gia đến bệnh viện chuyên khoa sản, nhi của tỉnh An Giang, Kiên Giang để hỗ trợ chuyên môn về điều trị bệnh tay chân miệng. Đào tạo về lọc máu, giúp các đơn vị củng cố và nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân ngay tại địa phương.