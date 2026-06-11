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Giáo dục

18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư

Đình Huy
Đình Huy
11/06/2026 09:20 GMT+7

Do bị yếu cơ bẩm sinh, nam sinh Đinh Thanh Sơn không thể tự đi lại. Suốt 18 năm đồng hành cùng con trong cuộc sống và giảng đường, người cha tiếp tục trở thành "đôi chân" đưa con vào điểm thi tốt nghiệp THPT, giúp con nuôi dưỡng giấc mơ trở thành luật sư.

Thí sinh ngồi xe lăn vào điểm thi tốt nghiệp THPT

6 giờ ngày 11.6, cổng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) rất đông thí sinh, phụ huynh có mặt. Lực lượng công an, tình nguyện viên cũng đồng hành, hỗ trợ các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư - Ảnh 1.

Ông Đinh Thanh Lâm đưa con trai là Đinh Thanh Sơn đi thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thời tiết sáng sớm tại Hà Nội mát mẻ, bắt đầu có nắng nhẹ. Nhìn chung, các sĩ tử và phụ huynh đều có tâm lý thoải mái. Một số phụ huynh cũng tỏ ra khá áp lực, lo lắng khi con mình đứng trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Vì vậy, trước khi vào phòng thi, họ dành cho con những cái ôm, đập tay hoặc nụ hôn để động viên, tiếp sức.

Tại điểm thi này, một thí sinh thu hút sự chú ý đặc biệt là em Đinh Thanh Sơn. Sơn bị yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ nên em được bố bế từ xe máy xuống xe lăn rồi được các tình nguyện viên đưa vào phòng thi. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến.

18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư - Ảnh 2.

18 năm qua, anh Lâm luôn là "đôi chân" hỗ trợ con

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đinh Thanh Lâm (46 tuổi, trú P.Định Công, Hà Nội), bố Sơn, cho biết do Sơn không thể tự đi lại từ nhỏ nên suốt 18 năm qua, đôi chân của con chính là cha, mẹ. Từ những ngày đầu chập chững đến lớp mầm non, rồi tiểu học, THCS, THPT, hành trình đến trường của Sơn luôn có bóng dáng người cha âm thầm đồng hành.

Anh Lâm cho biết, đây là kỳ thi khiến anh hồi hộp nhất trong tất cả những lần đưa con đi thi trước đây. "Con trai đã trải qua nhiều kỳ thi rồi, nhưng hôm nay tôi lo và xúc động hơn cả. Sáng nay con dậy từ 5 giờ để chuẩn bị. Nhìn con bình tĩnh, cố gắng như vậy, tôi vừa thương vừa tự hào. Chỉ khi thấy các tình nguyện viên đưa con vào tận phòng thi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm", anh Lâm nghẹn ngào chia sẻ.

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18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư - Ảnh 3.
18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư - Ảnh 4.

Sơn được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào phòng thi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Lâm, dù việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ nhưng Sơn chưa bao giờ đầu hàng số phận. Em luôn tự giác học tập, có học lực khá và nuôi dưỡng ước mơ được vào Trường đại học Luật và trở thành luật sư.

"Điều tôi lo nhất không phải điểm số mà là sức khỏe của con. Vợ chồng tôi chưa bao giờ gây áp lực thành tích. Chúng tôi chỉ mong con đủ sức khỏe để theo đuổi ước mơ, được sống cuộc đời mà con mong muốn. Chỉ cần con cố gắng hết mình là đã khiến bố mẹ hạnh phúc rồi", người cha nói.

Nữ sinh mang theo thú cưng đến điểm thi "lấy may"

Đưa con gái là Lê Trần Ngọc Khánh đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chị Trần Thị Thu Trang ân cần dặn dò con trước khi bước vào cổng trường.

Ngọc Khánh còn mang theo chú cún cưng tên Cam Cam. Sau khi sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, nữ sinh ôm và hôn chú cún nhỏ như một cách lấy thêm tự tin trước giờ thi.

18 năm làm 'đôi chân' cho con, người cha mong con chạm tới ước mơ luật sư - Ảnh 5.

Ngọc Khánh hôn thú cưng để "lấy may"

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Trang cho biết Cam Cam đã gắn bó với gia đình khoảng 3 năm nay và được xem như "con út" trong nhà. Hằng ngày, chú chó nhỏ vẫn ăn, ngủ cùng các con.

"Chị" đi thi thì "em" cũng phải đi theo. Nó như hiểu được cảm xúc của con gái tôi nên từ hôm qua đến giờ cứ quấn quýt bên cạnh. Kỳ thi đánh giá năng lực hồi tháng 5, con gái cũng đưa Cam Cam đi cùng và cảm thấy làm bài rất tốt, nên hôm nay muốn có Cam Cam đi cùng để thêm vững tin", chị Trang kể.

Trước kỳ thi quan trọng của con, chị Trang cho biết không hề lo lắng mà chỉ hồi hộp vì các con đã được học hành, chuẩn bị rất kỹ. Kỳ thi tốt nghiệp chỉ là bước đệm đầu tiên để các con có nền tảng vững chắc cho tương lai.

Theo chị Trang, trong suốt quá trình ôn tập, con gái không bộc lộ nhiều áp lực. Gia đình chủ yếu động viên em nghỉ ngơi đầy đủ, giữ sức khỏe và tinh thần tỉnh táo trước kỳ thi. Năm nay, Ngọc Khánh đặt mục tiêu trúng tuyển vào một trong hai ngôi trường mơ ước là Trường đại học Ngoại thương hoặc Trường đại học Kinh tế quốc dân.

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