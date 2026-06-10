Sĩ tử Hà Nội hồi hộp trước ngưỡng cửa cuộc đời

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (P.Dương Nội, Hà Nội), bầu không khí không chỉ có sự hồi hộp của những bậc phụ huynh đưa con đi thi lần đầu mà còn cả sự quyết tâm cao độ của những thí sinh tự do quyết tâm chinh phục ước mơ còn dang dở.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh đến điểm trường tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhà cách điểm thi gần 15 km, chị Doãn Thị Minh Thơm (43 tuổi, trú tại xã Đại Thanh) đứng lặng im phía ngoài cổng trường, ánh mắt liên tục hướng về phía phòng thi nơi con trai là Nguyễn Chí Công (18 tuổi) đang làm thủ tục.

Chị Thơm chia sẻ, ngay sau khi con bước chân vào cổng trường, trong lòng chị dâng lên cảm giác bồi hồi xen lẫn chút lo âu: "Học lực của cháu ở mức bình thường, lại có điểm yếu là hay mất tự tin trước các kỳ thi nên tôi cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ tâm lý bất ổn sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm bài của con", chị Thơm nói.

Dù trong lòng nhiều muộn phiền, chị Thơm cho biết vẫn luôn giấu kín để làm điểm tựa tinh thần cho con. Thời gian gần đây, gia đình liên tục động viên Công giữ bình tĩnh và nỗ lực hết sức mình. Nhờ vậy, tâm lý của nam sinh này đã vững vàng hơn.

Bên cạnh đó, sự chỉ dẫn đường sá nhiệt tình từ lực lượng công an cùng sự tiếp sức của các bạn sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cũng giúp hai mẹ con chị Thơm vơi bớt phần nào áp lực.

Sĩ tử hồi hộp trước ngưỡng cửa cuộc đời

Trong khi đó, thí sinh "tự do" Đỗ Thành Đạt (19 tuổi, trú tại P.Chương Mỹ) bước ra khỏi phòng làm thủ tục sau hơn 1 tiếng đồng hồ với một tâm thế "vừa quen thuộc vừa bồi hồi". Em Đạt chia sẻ, cảm giác sau khi làm thủ tục giống hệt như "lần đầu tiên" khi em đi thi tốt nghiệp THPT vào năm 2025.

Mùa thi năm ngoái, em Đạt đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh nhân dân nhưng đáng tiếc lại thiếu điểm để trúng tuyển. Không từ bỏ "ước mơ", suốt một năm qua, Đạt tiếp tục "dùi mài kinh sử", tự ôn luyện với một mục tiêu duy nhất là trúng tuyển vào học viện.

"Từ bé, em đã nuôi ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân. Em đặc biệt ấn tượng và yêu mến "màu áo cỏ úa" truyền thống của Học viện An ninh. Năm ngoái cơ hội đã tuột khỏi tầm tay, nên năm nay em đã xin phép gia đình cho bản thân được thử sức thêm một lần nữa. Kỳ thi này, em sẽ chiến đấu với 200% sức lực để biến ước mơ thành hiện thực", em Đạt xúc động chia sẻ.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa, không khí cũng “nóng” tương tự khi rất đông thí sinh có mặt từ sớm chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi quan trọng.

Em Chảo Thị Diễm Như ẢNH: ĐÌNH HUY

Em Chảo Thị Diễm Như (dân tộc Dao, trú Lai Châu, hiện đang theo học tại trường Cao đẳng nghề tại Hà Nội) cho biết bản thân khá lo lắng và hồi hộp khi bước vào kỳ thi quan trọng này.

"Em hy vọng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này để đủ điều kiện tốt nghiệp. Mục tiêu lớn nhất của em sau đó là học liên thông lên đại học chuyên ngành công nghệ thông tin", Diễm Như nói.

Chọn một con đường khác so với các bạn cùng trang lứa, ngay khi học xong lớp 9, Diễm Như xuống Hà Nội học tập xa nhà. Nữ sinh ở trọ và sống tự lập thay vì ở trong ký túc xá của trường. Điều này giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và có ý thức tự giác cao trong học tập.

Cảm xúc khác nhau của các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng ẢNH: ĐÌNH HUY

Diễm Như cũng chia sẻ thêm, gia đình em không tạo áp lực nặng nề mà luôn dành những lời động viên chân thành nhất. "Bố mẹ chỉ bảo em cố gắng hết sức để tốt nghiệp, sau đó chọn một ngôi trường thật tốt và phù hợp để theo đuổi đam mê", nữ sinh nói tiếp.

Công tác phòng chống gian lận được đề cao

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Hòa, điểm thi năm nay có 23 phòng thi với hơn 500 thí sinh dự thi. Đơn vị đã huy động đội ngũ 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Các giám thị hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo bà Quỳnh, công tác phòng chống gian lận được đặc biệt đề cao. Năm nay, các cán bộ coi thi đã được tập huấn kỹ lưỡng nghiệp vụ nhận diện các thiết bị công nghệ cao ngụy trang tinh vi.

“Chúng tôi lưu ý các thầy cô về việc thí sinh có thể sử dụng AI và các thiết bị ngụy trang dưới dạng khuy áo, bút viết, thắt lưng, vòng cổ hay máy tính để gian lận", bà Quỳnh nói. Trước kỳ thi quan trọng, bà Quỳnh gửi lời chúc đến các sĩ tử cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và thật bình tĩnh.