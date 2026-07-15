18% thí sinh đăng ký ngành máy tính và công nghệ thông tin

Một nửa thí sinh chọn đăng ký STEM

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết một trong những điểm nổi bật của đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2026 là có sự gia tăng sức hút của các ngành STEM.

Sinh viên Viện Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: DUY THÀNH

Thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào STEM là 2.368.179, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng.

Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện được cấp học bổng theo Nghị định số 179, có 331.693 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào các nhóm ngành này là 1.291.839, chiếm khoảng 18% tổng số nguyện vọng.

Ông Thảo chia sẻ: "Nói một cách dễ hiểu, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM; hơn một phần ba có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển. Dĩ nhiên, số lượng nhập học sẽ thấp hơn so với đăng ký xét tuyển.

Nhưng nhìn vào số lượng thí sinh lựa chọn nguyện vọng vào nhóm ngành này cho thấy nhận thức của thí sinh và phụ huynh về vai trò của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đang có chuyển biến. Các chính sách học bổng, hỗ trợ người học; triển vọng nghề nghiệp; nhu cầu nhân lực và công tác hướng nghiệp đã góp phần tạo thêm động lực lựa chọn".

Trí tuệ nhân tạo được quan tâm đặc biệt

Ông Thảo cũng cho biết, trong các lĩnh vực STEM, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên cho thấy những tín hiệu đáng chú ý gắn với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực khoa học tự nhiên có hơn 43.700 thí sinh đăng ký, với 63.800 nguyện vọng. Đây là tín hiệu đáng ghi nhận bởi khoa học tự nhiên, cùng với toán học, thống kê và kỹ thuật, tạo nên nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng, công nghệ sinh học và nhiều công nghệ chiến lược khác.

Có 154.016 thí sinh đăng ký vào lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin với hơn 415.000 nguyện vọng. Như vậy, gần 18% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển có ít nhất một lựa chọn thuộc lĩnh vực này. Đây là con số tăng trưởng nhanh bởi số liệu tuyển sinh năm 2024 cho thấy máy tính và công nghệ thông tin chiếm khoảng hơn 10% tổng số người nhập học.

Tỷ trọng nhập học vào khoa học tự nhiên, toán và thống kê, khoa học sự sống và lĩnh vực kỹ thuật cũng có chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh hiện nay, AI đang trở thành công nghệ nền tảng, làm thay đổi phương thức làm việc và yêu cầu năng lực trong hầu hết lĩnh vực như kinh tế, tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, pháp luật, truyền thông và ngôn ngữ…

Do đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) hay các chương trình đào tạo có nội dung về trí tuệ nhân tạo (X +AI) thu hút được một lượng lớn thí sinh quan tâm.

Nộp lệ phí là bước hoàn tất đăng ký xét tuyển

Ông Thảo cũng lưu ý thí sinh về việc thực hiện thủ tục nộp lệ phí trực tuyến. Đây là bước hoàn tất đăng ký xét tuyển đối với các nguyện vọng thuộc diện phải nộp lệ phí. Năm 2026, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán lệ phí qua cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối với hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Trên cơ sở kinh nghiệm của các năm trước, phương án kỹ thuật được chuẩn bị theo hướng chủ động phân tải, bố trí thời gian phù hợp, mở rộng kênh thanh toán và theo dõi liên tục trong quá trình vận hành.

Nhờ đó, việc nộp lệ phí trực tuyến được triển khai cơ bản ổn định, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng khi số lượng lớn thí sinh cùng truy cập, đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch đã hoàn thành nhưng trạng thái chưa được cập nhật trên hệ thống.