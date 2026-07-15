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Giáo dục

Hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Quý Hiên
Quý Hiên

Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chỉ khoảng 70% số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký.

Sáng 15.7, Bộ GD-ĐT đã thông báo kết quả tổng hợp số liệu trên hệ thống tuyển sinh. Có hơn 367.000 thí sinh tuy đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 nhưng đã không tham gia đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Hơn 367.000 thí sinh không tham gia đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học - Ảnh 1.

Khoảng 70% số thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

ẢNH: TUẤN MINH

Cả nước có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 874.811 em. Tổng số lượng nguyện vọng được đăng ký là 7.180.860, bình quân mỗi thí sinh đăng ký 8,2 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) 467.590. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179. Bình quân mỗi thí sinh các ngành STEM đăng ký xét tuyển 5 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đặc thù được nhận học bổng của chính phủ (theo Nghị định 179) là 331.693 em, với 1.291.839 nguyện vọng, bình quân mỗi thí sinh đăng ký gần 4 nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh chung, hệ thống tiếp nhận nguyện vọng của thí sinh đã đóng từ 17 giờ chiều qua 14.7. Quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15.7 cho đến hết ngày 3.8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Cho đến nay, theo thông báo chính thức của Bộ GD-ĐT, 328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được tham gia đăng ký xét tuyển đại học như bình thường, do chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

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