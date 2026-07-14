319/328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ đỗ trường ĐH tốp 1?

Đặc biệt, có tới 184 em (hơn 56%) có ít nhất một tổ hợp đạt từ 27 điểm trở lên. Có 76 em đạt từ 28 điểm trở lên. Thậm chí, có 8 em đạt mức điểm siêu cao (từ 29) điểm trở lên.

Cứ khoảng 2 thí sinh thì có gần 1 em được điểm 10 môn toán

Dựa trên dữ liệu điểm thi của hơn 18.000 thí sinh Tuyên Quang, PV Thanh Niên nhận thấy có một dải số báo danh gồm 328 em có điểm môn toán cao vọt lên bất thường, từ số báo danh 0801631x đến 0801664x. Theo suy đoán của Thanh Niên, đây chính 328 thí sinh dự thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Phân tích tệp dữ liệu trên (sau đây tạm gọi là tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang) cho thấy hầu hết thí sinh (319/328 em) sẽ có khả năng đỗ ĐH trường hoặc ngành tốp đầu nhờ đạt từ 24 điểm trở lên một tổ hợp bất kỳ.

Trong 328 thí sinh, có 147 em đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán. Nghĩa là cứ khoảng 2 TS thì có gần 1 em được điểm 10 (chiếm 44,8%). Mức độ dày đặc không chỉ dừng lại ở điểm 10. Có 256 em (78%) đạt từ 9,5 điểm trở lên và 299 em (hơn 91%) đạt từ 9 điểm trở lên.

Nhờ có điểm toán cao bất thường này mà Thanh Niên nhận thấy thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang có lợi thế xét tuyển ĐH (căn cứ vào dữ liệu tổ hợp 3 môn cao nhất của từng em). Cụ thể, 319/328 em đạt từ 24 điểm trở lên, trong đó 313 thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên với tổ hợp môn thi mà các em đạt điểm cao nhất. Đây là mức điểm có thể đỗ vào hầu hết các trường ĐH, các ngành tốp trên.

Trong số 184 em từ 27 điểm trở lên thì 99 em đạt điểm 10 môn toán, 114 em đạt từ 9,75 điểm toán trở lên, và 155 em đạt điểm toán từ 9,5 trở lên; còn tính từ điểm 9 trở lên thì có 178 em.

Cũng trong số 184 em đó có 46 em đạt 27 điểm trở lên ở tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), 45 em C03 (toán, văn, sử, tổ hợp chủ lực xét vào các trường công an), 26 em B00 (toán, hóa, sinh), 17 em A01 (toán, lý, tiếng Anh), 14 em D01 (toán, văn, tiếng Anh)…

84/328 thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển ĐH mà các em đạt điểm cao nhất ẢNH: QUÝ HIÊN

Từ 27 đến 29 là khoảng điểm cạnh tranh vô cùng khốc liệt vào trường/ngành tốp đầu

Với quy chế xét tuyển hiện nay, từ 27 đến 29 là khoảng điểm cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chênh lệch nhau chỉ 0,01 hay 0,05 điểm cũng quyết định đậu hoặc trượt.

184 thí sinh điểm cao này (trong bối cảnh điểm toán bị nghi ngờ có được nhờ gian lận) nếu đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, sẽ trực tiếp đẩy 184 thí sinh giỏi thực sự trượt khỏi trường/ngành mà lẽ ra các em xứng đáng đỗ.



