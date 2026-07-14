Điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can, thí sinh xét tuyển ra sao?

328 thí sinh chuyên Tuyên Quang có xét tuyển ĐH năm nay ?

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ ngày 14.7 là hết thời hạn để thí sinh (TS) đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH. Vậy các TS tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có được tham gia xét tuyển ĐH trong kỳ xét tuyển năm nay?

Trả lời câu hỏi này của Thanh Niên, một nguồn tin có thẩm quyền của Bộ GD-ĐT cho biết, đến nay Bộ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Công an tỉnh Tuyên Quang về thông tin liên quan tới các TS dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Chỉ khi nào nhận được hồ sơ từ cơ quan chức năng chuyển sang thì Bộ GD-ĐT mới biết cụ thể những TS nào vi phạm quy chế thi, mức độ vi phạm thế nào để có căn cứ xử lý.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), kế hoạch xét tuyển ĐH chung của Bộ GD-ĐT vẫn diễn ra như đã định; bất kỳ TS nào không vi phạm quy chế thi, đủ các điều kiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định xét tuyển riêng của trường ĐH đều được tham gia đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ bình thường.

Trong thông cáo báo chí được phát hành tối qua (13.7), Bộ GD-ĐT, cho biết hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các TS tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có TS vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

184/328 thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển ĐH mà các em đạt điểm cao nhất ẢNH: QUÝ HIÊN

Sở GD-ĐT Tuyên Quang trước đó đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho TS tại điểm thi này. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Như vậy tính đến hôm qua (13.7), việc 328 TS ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có thay đổi kết quả thi hay không vẫn chưa có câu trả lời.

Theo Bộ GD-ĐT, bất kỳ TS nào không vi phạm quy chế thi, có đủ điều kiện về điểm thi, tổ hợp môn thi đều được tham gia xét tuyển ĐH, cao đẳng, kể cả TS tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14.7, TS đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trực tuyến không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, mỗi TS được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21.7. Trước 17 giờ ngày 13.8, các trường ĐH sẽ công bố điểm trúng tuyển và hướng dẫn TS tra cứu kết quả.

Khởi tố thêm 15 bị can

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 12.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tính đến nay, đã có 19 bị can bị khởi tố trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Vậy điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã được tổ chức ra sao?

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD-ĐT cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi. Sở GD-ĐT Tuyên Quang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, là Phó trưởng ban thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Trước khi diễn ra kỳ thi, bà Vương Ngọc Hà và ông Vũ Đình Hưng đã có các cuộc họp, kiểm tra, rà soát tại các điểm thi. Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, bà Hà cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi, trong đó có điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Kế hoạch 195/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh, Sở GD-ĐT được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kỳ thi trên địa bàn tỉnh "bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT".

Trong đó, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được tổ chức thành 16 phòng thi, gồm 14 phòng thi chính, 1 phòng chờ và 1 phòng dự bị. Tổng số thành viên hội đồng thi tại đây gồm 62 người, gồm 1 trưởng điểm thi, 2 phó trưởng điểm thi, 4 thư ký, 42 giám thị (cán bộ coi thi), 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ. Ngoài ra, theo kế hoạch điểm thi này cũng bố trí lực lượng công an tham gia bảo vệ, gồm 1 cán bộ bảo vệ khu vực bảo quản đề thi, bài thi; 2 cán bộ bảo vệ vòng trong và 2 cán bộ kiểm tra thi. Việc bố trí nhân sự tại các điểm thi được thực hiện nhằm bảo đảm các yêu cầu về giám sát, bảo mật đề thi, bài thi và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

ảnh: Quý Hiên

Theo thông tin được công bố tại họp báo liên quan đến sai phạm trong thi môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang chiều 9.7, bà Vương Ngọc Hà vắng mặt do "bận công tác". Về trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi là bà Vương Ngọc Hà, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao, bất cứ ở cương vị nào nếu có sai sót đều được xử lý nghiêm.

Trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Bà Hằng và ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký hội đồng thi, là 2 bị can bị khởi tố đã được công bố danh tính. Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho TS chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các TS làm bài môn toán.

Tuy nhiên, danh tính của 15 bị can còn lại vẫn chưa được cơ quan điều tra công bố.