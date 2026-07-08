Tuyển sinh ĐH 2026: Những yếu tố tác động đến điểm chuẩn

Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại chương trình tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 7.7 với chủ đề "Cơ hội trúng tuyển ra sao ở những ngành "nóng"?". Chương trình diễn ra đồng thời trên các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn cho thí sinh đăng ký nguyện vọng vào những ngành học phù hợp ẢNH: NGỌC LONG

N HÓM NGÀNH NÀO THU HÚT NHIỀU THÍ SINH ?

Lâu nay, xã hội vẫn có quan niệm học ngành đang được nhiều người quan tâm thì khi ra trường sẽ được thị trường lao động săn đón, có thu nhập tốt. Vì thế, đây chính là một trong những tiêu chí chọn ngành học của thí sinh (TS).

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Thường trực ĐH Duy Tân, nhận định trong những năm gần đây, VN tập trung vào định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các ngành công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi với chính sách học bổng thu hút sinh viên. Các địa phương cũng có định hướng về nhân lực rất cụ thể trong thời gian tới. Vì thế, đây là một trong những nhóm ngành "nóng" đang được thí sinh quan tâm hiện nay. Bên cạnh đó, những ngành thuộc khối sức khỏe, du lịch, dịch vụ, ngôn ngữ, kinh doanh quản lý... cũng tiếp tục được TS quan tâm lựa chọn.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire VN, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), nhận định dự báo trong 4, 5 năm tới, xu hướng vẫn là các ngành quản trị chuỗi cung ứng, công nghệ số, dịch vụ... "Đây đều là những ngành mà rất nhiều trường ĐH đang đào tạo", tiến sĩ Lộc cho hay.

"Tuy nhiên, việc làm hay thu nhập tốt sau này không phải là do ngành "nóng" mà còn do năng lực của người học. Đầu tiên là các em phải chọn ngành đúng, phù hợp và bản thân yêu thích, đam mê. Tiếp theo là nỗ lực học tập, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Ví dụ muốn học ngành công nghệ chiến lược các em phải học giỏi toán, lý", tiến sĩ Hải nêu quan điểm.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, ngành "nóng" trong xét tuyển ĐH chỉ mang tính tạm thời và thay đổi theo thời gian. "Do đó, TS cần bình tĩnh, cần xem xét sự bền vững của một ngành trong thời gian dài thay vì độ "hot" chỉ trong một thời gian ngắn. Các em cần chọn được ngành thực sự phù hợp với đam mê, năng lực của bản thân", thạc sĩ Phụng lưu ý.

Trong khi đó, tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng UEF, nhìn nhận tất cả các ngành khi được tuyển sinh và đào tạo đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Ngành "hot" nhưng nếu người học không đáp ứng được yêu cầu cũng sẽ khó thành công. Ngoài ra, chọn ngành còn phải nhìn thấy được xu hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai chứ không phải chỉ "hot" trong hiện tại.

Theo thạc Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hiện các trường có xu hướng đào tạo đa ngành nghề, rất nhiều nhóm ngành mà xã hội có nhu cầu nhân lực lớn như kỹ thuật công nghệ, khoa học sức khỏe, xã hội nhân văn, kinh tế... và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới vào chương trình học. Vì thế, chỉ cần chọn ngành phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích, khi có đủ kiến thức và kỹ năng thì bạn luôn "hot" trong mắt nhà tuyển dụng.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học ảnh: Đào Ngọc Thạch





D Ự ĐOÁN BIẾN ĐỘNG CỦA ĐIỂM CHUẨN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải thông tin: "Dữ liệu của Bộ GD-ĐT cho thấy năm nay điểm tổ hợp B00 tăng so với 2025. Tương tự, D01 cũng tăng nhẹ so với năm trước dù điểm môn tiếng Anh dưới 5 chiếm tỷ lệ cao. Điểm của các tổ hợp A00 và A01 thì tương đối ổn định. Trong khi đó, phổ điểm môn địa thấp nên tổ hợp C00 cũng giảm. Đây là 5 tổ hợp truyền thống trong những năm qua có số lượng TS xét tuyển lên tới 90%". Với các dữ liệu trên, tiến sĩ Hải cho rằng có khả năng điểm chuẩn các ngành có xét tuyển tổ hợp C00 sẽ giảm xuống, còn B00 và D01 sẽ tăng nhẹ.

Tuy nhiên, theo ông Võ Thanh Hải, còn nhiều yếu tố khác tác động tới điểm chuẩn của các lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt là các ngành "nóng" nên khó có thể dự đoán nếu chỉ căn cứ vào điểm chuẩn năm ngoái. Thứ nhất, năm nay nhiều trường ĐH sử dụng phương thức tổng hợp, trong đó có điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp nên việc xác định điểm chuẩn cũng thay đổi. Thứ hai, điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ, điểm khuyến khích năm nay chỉ còn tối đa 1,5 điểm. Thứ 3, Nhà nước có chính sách học bổng dành cho sinh viên khối ngành STEM và các ngành công nghệ cốt lõi, công nghệ chiến lược; điều này tác động tới xu hướng chọn ngành của thí sinh nên có khả năng điểm chuẩn cũng sẽ thay đổi.

"Điểm trúng tuyển còn dựa vào chỉ tiêu, số lượng TS đăng ký và phổ điểm của TS. Nếu chỉ tiêu nhiều mà TS đăng ký ít thì có thể điểm chuẩn giảm và ngược lại. Tuy nhiên, một số ngành đặc thù như y khoa, răng - hàm - mặt, ngành "nóng" về công nghệ sẽ có mức điểm chuẩn cao hơn hẳn so với các ngành khác và ổn định so với những năm qua", tiến sĩ Thanh Hải nhận định.

Thạc sĩ Kim Phụng thông tin một số ngành xu hướng của trường hiện nay như marketing, kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái khá cao, từ 24 điểm trở lên. Một số ngành khác cũng lấy từ mức 23 điểm trở lên. "Năm nay, điểm chuẩn các ngành "hot" tại trường có thể biến động tăng giảm trong khoảng 0,25-0,75 điểm so với năm ngoái. Một số ngành mới của trường điểm chuẩn dự kiến không cao nhưng nhiều khả năng vẫn trong khoảng từ 22 điểm trở lên", thạc sĩ Phụng nhận định.

Về mức điểm sàn đủ điều kiện nộp hồ sơ, tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc cho biết chương trình cử nhân quốc tế Gloucestershire của UEF áp dụng phương thức xét tuyển tạo điều kiện cho TS, chỉ cần các em đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT là có thể đăng ký.

Thạc sĩ Kim Phụng chia sẻ năm nay mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường ĐH Tài chính-Marketing là 16 điểm quy đổi cho tất cả các phương thức xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi V-SAT, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn cho biết trường xét tuyển 63 ngành, mỗi ngành 12 tổ hợp với điểm sàn là 15 (phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp), 18 (xét học bạ, riêng y khoa là 23, dược học 21, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học 19), 225 (kỳ thi V-SAT, riêng y khoa và dược học là 250) và 550 (thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, riêng y khoa là 650 điểm, dược học 570).

ĐH Duy Tân cũng áp dụng mức điểm sàn xét tuyển là 15 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp, học bạ là 18 (riêng các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược học từ 24, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học từ 19,5). Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, trường lấy 700 điểm đối với các ngành y khoa, răng - hàm - mặt và dược học; 650 điểm đối với điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học; 600 điểm đối với các ngành còn lại.