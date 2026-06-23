Tuyển sinh ĐH 2026: Thêm cơ hội trúng tuyển ở nhiều ngành học mới

Năm 2026, Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh 11 ngành, trong đó 4 ngành học mới gồm thương mại điện tử, kinh tế số, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung Quốc.

Trường sử dụng 5 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT; xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong“Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM”; xét điểm thi V-SAT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026 thí sinh có thêm nhiều ngành học mới để lựa chọn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 20 ngành đào tạo, trong đó có 4 ngành mới gồm: bảo hiểm, quản trị khách sạn, công nghệ thông tin và ngôn ngữ Trung Quốc.

Các phương thức tuyển sinh của trường gồm có tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển tổng hợp, xét điểm thi V-SAT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ kết hợp phỏng vấn.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM năm 2026 sẽ mở thêm các ngành đào tạo bằng tiếng Anh, gồm quản lý xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, kỹ thuật dữ liệu và công nghệ kỹ thuật môi trường.

Thí sinh có thể sử dụng 2 phương thức gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; tuyển sinh kết hợp.

Trường ĐH Mở TP.HCM có các ngành mới gồm truyền thông đa phương tiện, toán ứng dụng, sinh học ứng dụng, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, công nghệ giáo dục, kinh tế đầu tư. Bên cạnh đó, triển khai đào tạo chương trình tiên tiến ở các ngành marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực và hệ thống thông tin quản lý.

Trường xét tuyển thẳng, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1.100 điểm trở lên; xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi V-SAT; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Năm nay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2 ngành mới gồm y khoa và an ninh mạng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét điểm V-SAT, xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển và các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM mở ngành mới là an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 38. Bên cạnh đó, trường tuyển sinh thêm 4 chương trình tài năng ở các ngành quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh doanh quốc tế và marketing.

Trường sử dụng các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét điểm kỳ thi V-SAT.

Đối với nhóm ngành kinh tế, quản trị, công nghệ, truyền thông, thiết kế, trường sử dụng các tổ hợp môn: toán, văn lý; toán, văn, sử; toán, văn, địa; toán, văn, tiếng Anh; toán, văn, giáo dục kinh tế pháp luật; toán, văn, tin học.

Đối với ngành quan hệ quốc tế và nhóm ngành ngôn ngữ, trường sử dụng các tổ hợp: Anh, văn, toán; Anh, văn, lý; Anh, văn, sử; Anh, văn, địa; Anh, văn, giáo dục kinh tế pháp luật; Anh, văn, tin học.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển 66 ngành đào tạo, trong đó có 2 ngành học mới là khoa học máy tính và biên đạo múa.

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, với một trong các tiêu chí: tổng điểm trung bình môn học theo tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên; xét kết hợp tổng điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 18 trở lên.

Bên cạnh đó, trường xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhận định: "Với những ngành học mới, thí sinh có thể có thêm cơ hội xét tuyển vì đây là các ngành được mở ra từ nhu cầu nhân lực mới của thị trường, đồng thời thường đi kèm chỉ tiêu tuyển sinh riêng. Ở giai đoạn đầu, mức độ nhận diện của thí sinh đối với ngành có thể chưa quá cao như các ngành truyền thống, nên trong một số trường hợp, mức cạnh tranh có thể 'dễ thở' hơn".

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Xuân Dung, mức điểm và mức cạnh tranh của ngành mới còn phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, phương thức xét tuyển và phổ điểm từng năm.

"Vấn đề quan trọng nhất là thí sinh không nên chọn ngành mới chỉ vì nghĩ 'dễ đậu', mà cần xem ngành đó có phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mình hay không", thạc sĩ Xuân Dung lưu ý.