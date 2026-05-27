Thêm một trường ĐH tại TP.HCM được đào tạo ngành y khoa, tuyển sinh từ 2026

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chính thức được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo ngành y khoa trình độ ĐH, mã ngành 7720101, từ hôm qua (26.5).

Việc mở ngành y khoa nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đào tạo khối khoa học sức khỏe của trường, cùng với các ngành dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Ngành y khoa tại HUTECH có thời gian đào tạo 6 năm với khối lượng 210 tín chỉ, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng bác sĩ y khoa theo quy định.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 4 ngành thuộc khối sức khỏe gồm dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành mới mở y khoa

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: "Trường hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, tư duy chẩn đoán, khả năng giao tiếp y khoa và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời chú trọng cách tiếp cận tích hợp giữa y học lâm sàng, y học dựa trên bằng chứng và ứng dụng công nghệ nhằm giúp người học hình thành bản lĩnh chuyên môn, tinh thần nhân văn và khả năng thích ứng với những thay đổi của hệ thống y tế hiện đại".

Sinh viên sẽ được trang bị các học phần nền tảng như giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng, miễn dịch, dược lý, điều dưỡng cơ bản. Đồng thời tiếp cận các học phần lâm sàng như nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, y học gia đình, tâm thần, phục hồi chức năng, thực tập cộng đồng và thực tập tốt nghiệp.

Theo tiến sĩ Quốc Anh, trường tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo y học như mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học, trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ học tập điện tử, bệnh án điện tử mô phỏng và các công cụ hỗ trợ thực hành.

Đồng thời phát triển mạng lưới hợp tác với nhiều bệnh viện và cơ sở y tế nhằm phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập, tham quan chuyên môn và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Được biết, năm nay ngành y khoa của trường tuyển sinh 50 chỉ tiêu, với các tổ hợp xét tuyển gồm toán, hóa, sinh; toán, hóa, tiếng Anh; toán, hóa, ngữ văn; toán, hóa, lý; toán, sinh, tiếng Anh; toán, sinh, ngữ văn.

Tiến sĩ Quốc Anh cho biết nhân dịp tuyển sinh khóa đầu tiên, trương triển khai chương trình học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh theo học ngành y khoa và các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe.