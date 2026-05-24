Đề xuất sinh viên tốt nghiệp thủ khoa được hưởng trợ cấp 150%

Bộ Nội vụ mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo nghị định quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sinh viên Trường ĐH Văn Lang hoàn thành khóa học tại Báo Thanh Niên ẢNH: DUY ANH

4 nhóm người tài, phụ cấp cao nhất tới 300% lương

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện người tài gồm: cán bộ, công chức, viên chức; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm giáo sư, phó giáo sư; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Người có tài năng sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện việc làm…

Đáng chú ý là trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng. Trong đó, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao… hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, mức này là 150%, thời gian áp dụng tương tự.

Và để được coi là người có tài năng thì cần đáp ứng nhiều tiêu chí. Chẳng hạn phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế; có phát minh, sáng chế hoặc sản phẩm KH-CN tạo ra kết quả cụ thể có giá trị cao; chủ trì hoặc trực tiếp tham gia giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp, có giá trị pháp lý hoặc kinh tế lớn; có thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy hoặc đổi mới sáng tạo…

Riêng với sinh viên thì phải tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước hoặc loại giỏi trở lên tại đại học thuộc nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; hoặc tốt nghiệp xuất sắc đại học trong nước kèm theo đạt giải ba cá nhân trở lên tại một số cuộc thi được công nhận (học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, cuộc thi về KH-CN, Olympic…).

Tiêu chí người tài còn nặng về bằng cấp?

Góp ý dự thảo, Hội đồng Dân tộc cho rằng các tiêu chí lựa chọn người tài còn nặng về bằng cấp, chưa chú trọng năng lực thực tiễn.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Nội vụ cho hay với nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, phần lớn chưa có quá trình công tác, trải nghiệm thực tiễn để đánh giá toàn diện về năng lực thực thi nhiệm vụ.

Vì thế, việc xác định tiêu chí cần căn cứ chủ yếu vào kết quả học tập, rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học, giải thưởng đạt được và các minh chứng về năng lực trong quá trình đào tạo.

Với nhóm chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, dự thảo đã thiết kế tiêu chí theo hướng phân hóa từng nhóm đối tượng để bảo đảm phù hợp với đặc thù về độ tuổi, quá trình công tác và kinh nghiệm thực tiễn.

Điển hình như nhà khoa học trẻ có học hàm giáo sư, phó giáo sư dưới 47 tuổi, đây là nhóm được đào tạo chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy khoa học, phương pháp luận và nền tảng lý luận vững chắc.

Đồng thời phải có khả năng tham gia nghiên cứu, hoạch định, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước và tạo nguồn nhân lực KH-CN chất lượng cao cho khu vực công trong dài hạn.

Trong khi đó, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp phải có kinh nghiệm thực tiễn công tác, có thành tích, sản phẩm, kết quả cụ thể gắn với lĩnh vực chuyên môn, quản lý hoặc điều hành để làm căn cứ xem xét, đánh giá và thu hút.

Góp ý thêm cho dự thảo, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng nhiều địa phương đề nghị làm rõ căn cứ để xác định "cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới" trong tiêu chí với nhóm sinh viên xuất sắc. Bộ Nội vụ tiếp thu, cho biết sẽ bổ sung quy định giao cơ quan quản lý quy định cụ thể theo nhu cầu thu hút.