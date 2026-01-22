Cặp song sinh cùng đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia

Cùng nhau tạo nên kỳ tích

Trở về sau kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 với thành tích đồng giải nhất môn toán, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lại chuẩn bị chinh phục kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026.

Lê Phúc Khánh (trái) và Lê Vĩnh Kỳ ẢNH: PHÚC NGƯ

Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đã tạo nên kỳ tích hiếm có khi là cặp song sinh đầu tiên giành giải nhất môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

"Chúng em đã rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết cả hai đều giành giải nhất. Từ nhỏ đến giờ chúng em luôn song hành cùng nhau, cùng ăn, cùng học, cùng dự các kỳ thi và luôn mong muốn cùng nhau đạt kết quả cao. Chúng em cũng cùng chung sở thích môn toán, mỗi khi làm bài, chúng em thường có trao đổi, nêu ra cách làm của mỗi người rồi cùng bàn luận", Lê Vĩnh Kỳ chia sẻ.

Vĩnh Kỳ cho biết, là cảnh sát biển, ít khi ở nhà nên bố thường xuyên gọi điện thoại động viên các em chăm ngoan, nghe lời mẹ. Còn mẹ các em là giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học - người luôn dặn dò các con học thật tốt là cách duy nhất để bố yên tâm công tác nơi xa.

Chia sẻ về bí kíp học tập, cả Kỳ và Khánh đều cho biết cách học không có gì quá đặc biệt, thường ngày ngoài thời gian học trên lớp, buổi tối học bài từ 20 - 23 giờ, thức dậy lúc 6 giờ hôm sau để đến trường.

Thầy giáo Bùi Văn Bình, Chủ nhiệm lớp 12T2, cho biết có 2 điều đặc biệt đã giúp cặp song sinh Vĩnh Kỳ, Phúc Khánh bứt phá trong quá trình học tập, đó là sự hỗ trợ lẫn nhau và tính tự lập cao.

"Chính vì các em ấy là cặp song sinh, cùng ăn, cùng ở, cùng học và đặc biệt lực học các em ấy ngang nhau, nên với mỗi bài toán luôn có sự trao đổi, tranh luận đưa ra nhiều cách giải để tìm đến phương án hiệu quả nhất.

Dạy nhiều học sinh, nhưng tôi ấn tượng nhất về tính tự lập của Kỳ và Khánh. Trước mỗi bài toán khó, thường học sinh nghĩ ngay đến việc hỏi bạn bè, thầy cô, nhưng với Kỳ và Khánh luôn kiên trì, nhẫn nại tìm cách giải. Phải bí lắm hai em mới hỏi đến thầy cô. Đó có lẽ là những điều đặc biệt giúp các em có kết quả tốt như ngày hôm nay", thầy Bình cho hay.

Cặp song sinh Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh chụp cùng mẹ ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Quá trình học tập, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh đã cùng nhau đoạt nhiều thành tích cao, như: năm lớp 10, Lê Phúc Khánh giành giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ; lớp 11 đoạt giải nhì Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc.

Năm lớp 11, Lê Vĩnh Kỳ cùng đoạt giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, và Olympic học sinh – sinh viên toàn quốc; giải nhì học sinh giỏi quốc gia.

Kỳ và Khánh dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ chọn ngành công nghệ thông tin hoặc trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội để theo học.

Thủ khoa vật lý "mê" lý giải hiện tượng tự nhiên

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2025 - 2026 của Trường THPT chuyên Lam Sơn còn có học sinh Lê Duy Khánh, lớp 11 chuyên vật lý, là thủ khoa toàn quốc với 34 điểm.

Duy Khánh cho biết, em "bén duyên" với môn vật lý bởi sở thích khám phá, muốn lý giải các hiện tượng tự nhiên.

Nam sinh Lê Duy Khánh là thủ khoa môn vật lý kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2025 - 2026 ẢNH: PHÚC NGƯ

"Em thường cố gắng tập trung cao khi nghe các thầy cô giảng bài trên lớp, làm đầy đủ bài tập được giao. Từ những bài tập gốc này em sẽ phát triển đề bài cho khó hơn và suy nghĩ thêm các trường hợp mới, các cách giải mới. Ngoài ra, em cũng nghiên cứu tài liệu từ internet do thầy chủ nhiệm và các anh chị lớp trước giới thiệu nguồn, tìm hiểu thêm tài liệu của nước ngoài", Duy Khánh chia sẻ.

Nói về tương lai, Duy Khánh cho biết, các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đang rất phát triển nên có thể sẽ định hướng lựa chọn ngành để theo học.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên chủ nhiệm, cho biết Duy Khánh là một trong những học sinh rất toàn diện trong học tập. Khánh không chỉ có kiến thức sâu với môn vật lý mà còn là một trong những học sinh có nền tảng kiến thức tốt các môn toán và tiếng Anh.

Quá trình học tập, Duy Khánh đạt nhiều thành tích cao, như: giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh khi đang học bậc THCS; á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; đoạt huy chương vàng và là thủ khoa môn vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10; đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý khi đang học lớp 10...