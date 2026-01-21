Nữ sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn ngữ văn

Từ giải nhì đến giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT

Nhớ lại khoảnh khắc đọc kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 – 2026 do Bộ GD-ĐT công bố, Ngọc chia sẻ: "Cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ và hết sức xúc động. Em phải mất một lúc khá lâu mới dám tin đó là sự thật".

Sau khoảnh khắc sững sờ, cảm xúc lớn nhất mà nữ sinh này nhắc đến không phải là niềm tự hào cá nhân, mà là niềm chung vui cùng mọi người và sự biết ơn sâu sắc đối với thầy cô đã đồng hành cùng em suốt chặng đường dài. Trước đó, Ngọc từng đoạt giải nhì ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT môn ngữ văn năm học 2024 – 2025.

Hoàng Bảo Ngọc đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn ngữ văn năm học 2025 - 2026 ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, trong 72 học sinh của tỉnh Quảng Ngãi đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lần này, Ngọc là người duy nhất đoạt giải nhất. Ngọc nói: "Em mong đây sẽ là một cột mốc quan trọng để khắc ghi, hướng về, và bước tiếp thật khiêm nhường, cố gắng hơn nữa".

Với Ngọc, học và viết văn không chỉ đến từ sự chăm chỉ, mà bắt đầu từ việc sớm nhận ra mình có một mối duyên với con chữ.

"Em nghĩ rằng người học văn và viết văn có được năng khiếu bẩm sinh là một món quà trời cho, bởi vì không phải ai cũng được "chấm chọn". Tuy nhiên, nếu chỉ có thiên phú bẩm sinh mà không cố gắng thì rất khó có thể đi đường dài", Ngọc bày tỏ.

Hành trình ấy, theo lời Ngọc, bắt đầu rất giản dị, từ việc yêu thích đọc sách, rồi dần dần là quá trình rèn luyện tư duy trước những vấn đề của đời sống, để đến khi cầm bút, Ngọc viết về những điều mình thực sự say sưa và trăn trở.

Theo Ngọc, chính sự kết nối chặt chẽ giữa đời sống, suy nghĩ, trang viết đã giúp Ngọc không rơi vào lối học văn theo khuôn mẫu, sao chép hay cảm tính đơn thuần.

Với nữ sinh vừa đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn ngữ văn này, văn học không đơn thuần chỉ là môn học hay môn thi, mà là một chốn nuôi dưỡng tinh thần giúp Ngọc hiểu người khác và hiểu hơn về chính mình.

Ngọc cũng nói: "Với em, văn học là một phần rất quan trọng trong hành trình sống của mỗi con người. Văn học giúp em sống thêm nhiều cuộc đời, học cách dự trù và ứng phó với những vấn đề có thể xảy ra, biết nói lời hay ý đẹp và quan trọng nhất là được sống thật sự".

Ngọc từng đoạt giải nhì ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT môn ngữ văn năm học 2024 – 2025 ẢNH: NVCC

Mong làm cô giáo dạy ngữ văn

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Ngãi, Ngọc cho biết vùng đất này, con người, thiên nhiên và nhịp sống nơi đây đã để lại dấu ấn rõ rệt trong cách cảm, cách nghĩ và giọng văn của bản thân.

"Quê hương đã cho em một vốn sống chân thật và sâu lắng. Dòng sông Trà hiền hòa, không phô trương, nhắc em hãy sống thật và viết thật, hãy là chính mình", Ngọc bộc bạch.

Nhận xét về đề thi năm nay, Ngọc ấn tượng với tính thực tiễn và khả năng phân hóa, khi đề thi cho phép thí sinh thể hiện tư duy độc lập và tìm ra các mối liên kết giữa các vấn đề đời sống.

"Khi làm bài, em xác định rõ cách tiếp cận: tư duy là nền tảng, cảm xúc là mạch chảy, còn kỹ thuật lập luận là công cụ. Em luôn giữ sự tỉnh táo để không chạy theo cảm xúc mà quên mất mạch ý, đồng thời tránh viết văn như giải toán quá logic và khô khan", Ngọc cho biết.

Ngọc chia sẻ: "Em từng nghe những định kiến kiểu "con gái học văn thì hợp nhưng khó đi xa". Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến em. Bởi giới tính không quyết định con đường, cũng như môn học không quyết định thành bại. Giá trị của văn học nằm ở năng lực tư duy và sự rèn luyện nhân cách. Đường đi xa hay gần là do nỗ lực của mỗi người".

Nói về nhân vật có ảnh hưởng đến bản thân nhất, Ngọc cho biết đó là nhân vật Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. "Có một cơ duyên khi tình cờ em đọc được một bài luận về nhân vật này, sự giằng co day dứt giữa cuộc đời và nghệ thuật khiến em càng thấy nhân vật phản ánh một góc nhìn rất đúng cho đến hôm nay. Đặc biệt câu chuyện nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh được gợi ra từ nhân vật này khiến em suy nghĩ về hành trình học và viết văn của mình rất nhiều", Ngọc kể.

Để giữ lửa với văn chương, Ngọc duy trì thói quen đọc sách đều đặn, viết nhật ký, ghi chép những suy nghĩ ngắn và cầm bút thường xuyên, kể cả khi không có bài tập hay kỳ thi. "Từ sở thích thành thói quen, em yêu văn bởi vì em có thể viết ra được những suy tư mà em không thể nói ra giữa đời thường này", Ngọc thổ lộ.

Với những học sinh đang ngại học văn, nữ sinh vừa đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn ngữ văn chia sẻ: "Văn học không hề xa vời nếu tiếp cận bằng tư duy và cảm nhận chân thành. Văn học không phải là những trang sách để học thuộc, mà là thế giới của con người, của cảm xúc và suy ngẫm. Hãy đọc chậm để hiểu, nghĩ sâu để thấm, và viết bằng chính trải nghiệm thật của mình".

Ngọc có mong muốn trở thành giáo viên dạy ngữ văn ẢNH: NVCC

Ngoài môn ngữ văn, Ngọc cũng yêu thích lịch sử, có thế mạnh ở toán và luôn giữ kết quả học tập ổn định suốt 12 năm, từng nhiều lần đạt thủ khoa, á khoa ở các kỳ thi học sinh giỏi.

Nói về định hướng tương lai, Ngọc bày tỏ mong muốn theo đuổi lâu dài con đường gắn bó với văn chương và lựa chọn sư phạm ngữ văn. "Em tin rằng dạy văn không đơn thuần là truyền đạt tri thức, mà là gieo vào người học khả năng suy nghĩ độc lập, biết lắng nghe cảm xúc của mình và thấu hiểu con người", Ngọc nói.

Còn ước mơ lớn nhất của nữ sinh này là được sống thật đẹp, thật tử tế và trở thành người có ích cho cộng đồng, lan tỏa tri thức và những giá trị nhân văn, vì đó mới chính là thành công lớn nhất và trọn vẹn nhất của đời người.