Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tiến độ điều tra vụ 'điểm 10 môn toán'

Tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT của tỉnh với hơn hơn 146 điểm 10 môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nhiều nội dung được báo chí đặt ra tại họp báo như cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu, việc tạm giữ giáo viên nhằm làm rõ hành vi gì? Có dấu hiệu của các tội danh nào theo quy định của pháp luật? Số người liên quan trong vụ việc; khả năng mở rộng điều tra với cán bộ, giáo viên hoặc cá nhân khác? Động cơ, mục đích của hành vi có liên quan yếu tố vụ lợi, thành tích hay nguyên nhân khác?

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang ẢNH: C.T.V

Thông tin tại họp báo, đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và công an tỉnh.

Trước đó, chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Hà Duy bị giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 4.7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do; 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao cho thấy, có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Trong tổng số thí sinh thi môn toán có 146 thí sinh đạt điểm 10; 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên; còn lại là dưới 9 điểm.