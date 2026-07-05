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Giáo dục

Công an Tuyên Quang giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan vụ 'điểm 10 môn toán'

Mai Hà
Mai Hà
Chiều nay 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thông tin từ Báo Tuyên Quang và page Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Hà Duy bị giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Công an Tuyên Quang giữ khẩn cấp 1 giáo viên liên quan vụ điểm 10 toán- Ảnh 1.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người khẩn cấp với ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang

ẢNH: PAGE CÔNG AN TUYÊN QUANG

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh sự việc sau khi có thông tin nghi vấn về điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 4.7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do; 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi.

Sở GD-ĐT tỉnh đã rút toàn bộ các bài thi toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng phối hợp với Sở GD-ĐT và hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

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