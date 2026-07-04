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Giáo dục

Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc vụ 'mưa điểm 10 môn toán'

Long Quyền
Long Quyền
Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, đơn vị này đang tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác minh làm rõ nghi vấn về việc 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở môn toán trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh những thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

"Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác minh, làm rõ vụ việc. Khi có kết luận cụ thể, đơn vị sẽ chính thức thông báo đến dư luận", thiếu tướng Thuận nhấn mạnh.

Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc vụ 'mưa điểm 10 môn toán'- Ảnh 1.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực xác minh nghi vấn 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở môn toán.

Ảnh: LONG QUYỀN

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông đã phản ánh về một số dữ liệu điểm thi có dấu hiệu bất thường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại một trường THPT thuộc tỉnh, có tới 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở môn toán. Đáng chú ý, nhóm thí sinh này nằm trong một dải số báo danh liên tiếp, trong đó ghi nhận 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và mức điểm trung bình chung môn toán đạt tới 9,58.

Xét theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT và công bố từ các trường THPT chuyên danh tiếng, mức điểm trung bình 9,58 này hiện đang dẫn đầu toàn quốc. Nếu tính về tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, Tuyên Quang cũng đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với ngành GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng liên quan để rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức, coi thi và chấm thi.

Trước đó, chiều cùng ngày, đại diện Sở GD-ĐT Tuyên Quang khẳng định toàn bộ giám thị coi thi tại điểm thi trường đều được điều động từ nơi khác đến.

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