Dải điểm 10 đặc biệt thi tốt nghiệp THPT 2026 của Tuyên Quang

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT cung cấp cho thấy, tại kỳ thi năm nay toàn tỉnh Tuyên Quang có 243 điểm 10. Trong đó, nhiều nhất là môn toán với 154 điểm 10 và môn lịch sử với 76 điểm 10.

Ngoài ra, Tuyên Quang còn có 1 điểm 10 môn lý, 5 điểm 10 môn hóa, 4 điểm 10 môn sinh, 1 điểm 10 môn tin, 1 điểm 10 môn công nghệ nông nghiệp và 10 điểm 10 môn tiếng Anh.

Về số lượng, số điểm 10 môn toán của thí sinh Tuyên Quang không cao so với tổng số hơn 4.208 điểm 10 của toàn quốc. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ điểm 10 trên số thí sinh dự thi, Tuyên Quang xếp thứ 2 toàn quốc, chỉ sau Hà Tĩnh. Theo đó, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn toán của Tuyên Quang chiếm 0,88%, chỉ xếp sau Hà Tĩnh là 0,91%, xếp trên Nghệ An là 0,85%, Hưng Yên là 0,67% và Bắc Ninh là 0,65%.

Điều đặc biệt là số điểm 10 trong môn toán của Tuyên Quang tập trung trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx (397 thí sinh).

Trong số 154 thí sinh đạt điểm 10 môn toán của Tuyên Quang, có 29 thí sinh có dải số báo danh liên tiếp thuộc dải 080163xx; 49 thí sinh thuộc dải 080164xx; 47 thí sinh thuộc dải 080165xx và 22 thí sinh thuộc dải 080166xx.

Bộ GD-ĐT đang kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán của Tuyên Quang

Theo quy định đánh số báo danh, 2 số đầu của số báo danh (08) là mã hội đồng thi của tỉnh, thành phố. 6 số tiếp theo được đánh theo số thứ tự của số lượng thí sinh toàn tỉnh. Năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.050 thí sinh dự thi.

Nếu tính thêm số thí sinh có mức điểm toán là 9,75 điểm, Tuyên Quang có thêm 27 thí sinh đạt mức điểm này. Điều đặc biệt là, trong số này có tới 24 thí sinh thuộc dải số báo danh 080163xx đến 080166xx nói trên.

Nếu tính số thí sinh từ điểm 9 trở lên môn toán, Tuyên Quang có tới 625 thí sinh đạt mức điểm này. Trong đó, số thí sinh nằm trong dải số báo danh 080163xx đến 080166xx, chiếm tới 299 thí sinh, tức khoảng gần một nửa số thí sinh đạt mức điểm này.

Trong môn lịch sử, Tuyên Quang có tới 76 điểm 10. Điều đặc biệt là số thí sinh trong dải số báo danh 080163xx đến 080166xx cũng đóng góp 21 thí sinh trong số này.

Nếu tính từ mốc điểm từ 9 trở lên, Tuyên Quang có tới 929 thí sinh đạt mốc điểm này. Trong đó, dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đóng góp 99 thí sinh.

Cũng nhờ điểm toán và điểm lịch sử cao, Tuyên Quang là một hiện tượng đặc biệt trong bảng xếp hạng thành tích của 34 tỉnh, thành trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Tuyên Quang đóng góp tới 48 thí sinh có tổng điểm từ 36 trở lên (trung bình đạt mỗi môn 9 điểm), đứng thứ 10 toàn quốc.

Trong khi đó, xét theo tổ hợp môn thi, mặc dù tổng số thí sinh đạt top 300 thí sinh đạt mức điểm cao ở các khối khác khá khiêm tốn, nhưng riêng khối C03 (toán, văn, sử) lại đóng góp tới 50 thí sinh, chiếm tới hơn một nửa trong tổng số 94 thí sinh lọt top 300 ở 7 tổ hợp của tỉnh này. Với số lượng này, Tuyên Quang chỉ đứng sau Ninh Bình với 52 thí sinh lọt top 300 ở tổ hợp C03.