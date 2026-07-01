Thứ hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh, thành

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 1.7 cho thấy, về điểm trung bình chung, Ninh Bình là tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước với mức điểm 6,32. Ninh Bình được sáp nhập từ 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình từ 1.7 năm ngoái, có 191.524 bài thi thuộc các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Xếp thứ 2 sau Ninh Bình là Hà Nội với điểm trung bình chung của tất cả 499.471 bài thi là 6,18. Kế đến là Hải Phòng, Nghệ An cùng có điểm trung bình là 6,17, cùng xếp thứ 3. Tỉnh xếp thứ 4 là Hà Tĩnh với mức điểm trung bình là 6,15.

Ngược lại, tỉnh có mức điểm trung bình thấp nhất là Sơn La với mức 4,98 điểm, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình trung cả nước là 5,84. Các tỉnh lần lượt xếp ở vị trí áp chót là Vĩnh Long (5,24); Đắk Lắk (5,32), Điện Biên (5,34); Cao Bằng (5,38).

Về số điểm 10, cả nước có tổng cộng 7.931 điểm 10 cho tất cả các môn thi. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng điểm 10 với 1.182 thí sinh có mức điểm tuyệt đối.

Các tỉnh, thành xếp ở vị trí tiếp theo trong danh sách số lượng bài thi đạt điểm 10 là TP.HCM (770 điểm 10); Nghệ An (604 điểm 10); Ninh Bình (502 điểm 10); Phú Thọ (492 điểm 10); Hải Phòng (481 điểm 10); Bắc Ninh (478 điểm 10) và Hưng Yên (409 điểm 10).

Các tỉnh thành có ít điểm 10 các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 nhất gồm: Lai Châu (11 điểm 10); Điện Biê (20 điểm 10); Cao Bằng (32 điểm 10) và Lạng Sơn (45 điểm 10).

Về mức điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), Hà Nội dẫn đầu cả nước với 90.731 bài thi có mức điểm này. Trong khi đó, TP.HCM xếp ở vị trí thứ 2 chỉ có 67.222 bài thi. Các tỉnh thành xếp ở vị trí tiếp theo là Hải Phòng (43.213 bài thi); Ninh Bình (40.722 bài thi); Phú Thọ (30.879 bài thi); Nghệ An (29.020 bài thi).

Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ số bài thi đạt điểm từ 8 trở lên trong tổng số bài thi thì Ninh Bình là tỉnh dẫn đầu với tỷ lệ lên tới 21,26% số bài thi của tỉnh này đạt mức điểm giỏi. Hải Phòng cũng xếp ở vị trí thứ 2 với tỷ lệ 19,16%. Trong khi đó, Hà Nội chỉ xếp thứ 3 với tỷ lệ 18,16%.

Ở mức điểm từ 8 trở lên, các tỉnh xếp ở cuối bảng xếp hàng là Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La.

Môn toán có 4.208 điểm 10, Hà Nội dẫn đầu cả nước

Trong môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Ninh Bình tiếp tục là tỉnh dẫn đầu với mức điểm trung bình của các thí sinh trong môn này là 6,27 điểm, cao hơn nhiều so với mức trung bình chung cả nước là 5,7 điểm.

Xếp ở vị trí thứ 2 là TP.HCM với 6,27 điểm và Hà Nội xếp thứ 3 với mức điểm trung bình là 6,16. Xếp ở vị trí thứ 3 với mức điểm trung bình 6,01 là TP.Hải Phòng, tiếp đó là các tỉnh, thành: Hưng Yên (5,99), Hà Tĩnh (5,98).

Trong môn toán, cả nước có tới 4.208 điểm 10, trong đó, Hà Nội có số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn toán cao nhất cả nước với 676 thí sinh. TP.HCM xếp thứ 2 với 445 thí sinh. Tiếp theo là các tỉnh Nghệ An (350 thí sinh); Ninh Bình (287 thí sinh); Hưng Yên (286 thí sinh); Bắc Ninh (272 thí sinh).

Với mức điểm từ 8 điểm trở lên, Hà Nội tiếp tục đầu với 30.122 thí sinh đạt mức điểm giỏi. TP.HCM tiếp tục xếp thứ 2 với 27.268 thí sinh. Các tỉnh Ninh Bình, Hải PHòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

Hà Nội và TP.HCM cũng là tỉnh, thành có số thí sinh có điểm toán dưới 5 cao nhất cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do 2 địa phương này có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, cao gấp đôi các tỉnh, thành khác.

Xét về tỷ lệ, tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm trung bình dưới 5 trong môn toán cao nhất là Sơn La với 71,59%. Các tỉnh xếp ở vị trí tiếp theo lần lượt là: Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang và Cần Thơ, với tỷ lệ điểm toán dưới mức trung bình đều trên 50%.

Môn văn không có điểm 10, Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu

Với môn văn, điểm trung bình chung của cả nước là 6,5 điểm. Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình môn văn là 7,26 điểm. TP.Hải Phòng xếp vị trí thứ 2 với 7,25 điểm. Trong khi đó, Nghệ An (7,03), TP.Hà Nội (7,02), Thanh Hóa (7,00) xếp ở các vị trí tiếp theo.

Ở cuối bảng xếp hạng, tỉnh Vĩnh Long xếp thứ 34 với điểm trung bình môn văn chỉ 5,00 điểm. Các tỉnh xếp ở vị trí tiếp theo lần lượt là: Sơn La (5,39); Tây Ninh (5,54); Đắk Lắk (5,67); Đồng Nai (5,74).

Ở môn văn, cả nước không ghi nhận thí sinh nào được 10 điểm. Số thí sinh đạt điểm giỏi cũng ít hơn nhiều so với môn toán. Cả nước chỉ có 162.389 thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên, chiếm 13,56%.

TP.Hà Nội với lợi thế số lượng thí sinh đông dẫn đầu cả nước với 28.234 thí sinh đạt mức điểm giỏi. TP.Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 2 với 17.974 thí sinh. Ninh Bình có 15.139 thí sinh, xếp ở vị trí thứ 3. TP.HCM có 10.766 thí sinh đạt mức điểm giỏi.

Nếu tính theo tỷ lệ thì TP.Hải Phòng có tỷ lệ điểm giỏi môn văn cao nhất cả nước với 31,86%. Ninh Bình xếp thứ 2 với 31,73%. Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Ngãi xếp ở các vị trí tiếp theo với tỷ lệ trên 20%.

Với mức điểm dưới trung bình (dưới 5), Vĩnh Long là tỉnh có nhiều thí sinh đạt mức điểm này nhất cả nước với 14.514 thí sinh, chiếm tới 40,22% số thí sinh dự thi môn này. Các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Đắk Lắk xếp ở các vị trí tiếp theo.

Gần một nửa thí sinh môn tiếng Anh có điểm dưới trung bình

Ở môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), mức điểm trung bình cả nước là 5,09. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với mức điểm 5,57. TP.HCM có mức điểm trung bình là 5,37 điểm. Tuyên Quang xếp ở vị trí thứ 3 với 5,37 điểm. Tuy nhiên, Tuyên Quang có mức điểm trung bình cao vì số lượng thí sinh dự thi ngoại ngữ của tỉnh này chỉ hơn 2.000 thí sinh.

Đáng nói trong môn ngoại ngữ là chỉ có 7 tỉnh thành cả nước có mức điểm trung bình cao hơn mức trung bình trung. Ngoài 3 tỉnh, thành nói trên, chỉ có Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh có mức điểm trung bình chung cao hơn mức trung bình cả nước.

Số điểm 10 của môn ngoại ngữ cũng khá hạn chế. Cả nước chỉ có 361 thí sinh đạt mức điểm tuyệt đối. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với 134 thí sinh. TP.HCM có 91 thí sinh. Các tỉnh thành có nhiều điểm 10 môn ngoại ngữ còn có: TP.Hải Phòng (22); Quảng Ninh (11); Ninh Bình (11).

Ở mức điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), cả nước có 25.398 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm vỏn vẹn 7,38%.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 7.652 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 12,79%. Tiếp đó là TP.HCM với 5.869 thí sinh, chiếm 9,06%. Các tỉnh, thành xếp ở vị trí tiếp theo là Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình.

Ở mức điểm dưới trung bình, môn ngoại ngữ ghi nhận tới 171.947 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm tới 49,95%. Tức gần 1 nửa số thí sinh đạt mức điểm này.

Với số lượng thí sinh đông, Hà Nội, TP.HCM tiếp tục là các tỉnh, thành có nhiều thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhất. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ thì 2 thành phố này có tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình thấp nhất cả nước.

Các tỉnh thành có tỷ lệ thí sinh đạt điểm môn ngoại ngữ dưới trung bình cao nhất cả nước là: Tây Ninh (64,36%); Đồng Tháp (62,79%); Cà Mau (62,72%); An Giang (62,42%); Cao Bằng (61,17%); Gia Lai (60,29%). Các tỉnh, thành này đều có tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn ngoại ngữ cao hơn 60%.