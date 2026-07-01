Cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, TP.HCM có 3

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được Bộ GD-ĐT công bố sáng 1.7 cho thấy, ở khối thi A0 (toán, lý, hóa) cả nước chỉ có 1 thí sinh đạt số điểm tuyệt đối cả 3 môn, tổng điểm là 30 điểm, đứng đầu cả nước. Thí sinh có số báo danh 24011604 thuộc Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Ở khối thi này có tới 16 thí sinh cùng đạt mức điểm 29,75 và 38 thí sinh đạt mức điểm 29,5. Trong đó, Thanh Hóa, Phú Thọ mỗi tỉnh có 3 thí sinh đạt mức điểm 29,75. Hà Nội và Hải Phòng có 2 thí sinh đạt điểm này. Các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Điện Biên, Đồng tháp, Hưng Yên, Nghệ An mỗi tỉnh thành có 1 thí sinh đạt mức điểm 29,75.

Ở khối thi B (toán, hóa, sinh), cả nước có 4 thí sinh đạt số điểm tuyệt đối 3 môn, tổng điểm 30 điểm. Trong đó, TP.HCM có tới 3 thí sinh đạt mức điểm này. Các thí sinh này có số báo danh lần lượt: 79011867; 79105710; 79105871.

Tỉnh Đắk Lắk có 1 thí sinh đạt 30 điểm của tổ hợp môn thi này. Đó là thí sinh có số báo danh: 66014478. Đây là thí sinh thủ khoa 30 điểm thứ 5 toàn quốc.

Ở tổ hợp này cũng có tới 13 thí sinh đạt mức điểm 29,75. Trong đó, TP.HCM tiếp tục là địa phương có nhiều thí sinh đạt mức điểm này với 7 thí sinh. Bắc Ninh có 2 thí sinh đạt mức điểm 29,75. Hà Nội, Hải Phòng mỗi tỉnh, thành có 1 thí sinh. Hà Tĩnh và Ninh Bình mỗi tỉnh, thành cũng đóng góp 1 thí sinh với mức điểm cao thứ 2 sau mức điểm tuyệt đối.

Hà Nội có 5 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều nhất cả nước

Ở khối thi A01 (toán, lý, tiếng Anh), cả nước không có thí sinh nào đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm. Có 3 thí sinh đạt mức điểm 29,75 điểm, trong đó có 2 thí sinh của Hà Nội và 1 thí sinh của Hưng Yên.

4 thí sinh đạt mức điểm 29,5, trong đó 2 thí sinh đến từ Hà Nội, 1 thí sinh từ Bắc Ninh và 1 thí sinh từ Quảng Ninh.

Ở khối thi C00 (văn, sử, địa), mức điểm cao nhất các thí sinh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là 28,75 và chỉ có 1 thí sinh đạt mức điểm này. Đó là thí sinh có số báo danh 01002344, đến từ Hà Nội.

Có 8 thí sinh đạt mức điểm 28,5 điểm ở khối thi này, trong đó, Hà Nội đóng góp thêm 1 thí sinh. Các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên mỗi tỉnh có 1 thí sinh đạt mức điểm này. Trong khi đó, Phú Thọ có 2 thí sinh đạt mức điểm 28,5.

Ở khối thi D01 (toán, văn, tiếng Anh) cũng không có thí sinh nào đạt mức điểm tuyệt đối cả 3 môn. Điểm cao nhất là 29 điểm. Có 2 thủ khoa cùng đạt mức điểm này và đều đến từ Hà Nội. Cụ thể là các thí sinh có số báo danh: 01027358 và 01044351.

Mức điểm cao thứ 2 trong khối thi này là 28,5 điểm. Cả nước có 6 thí sinh đạt mức điểm này. Trong đó, Đà Nẵng có 2 thí sinh. Huế, Đồng Tháp, Nghệ An, Ninh Bình mỗi tỉnh, thành có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Như vậy, Hà Nội là địa phương có nhiều thủ khoa nhất với 5 thủ khoa ở các khối thi C00, D01, A01. Trong đó, có khối thi có 2 thủ khoa cùng đạt mức điểm như nhau. Tuy nhiên, Hà Nội không có thí sinh nào là thủ khoa 30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

