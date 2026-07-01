Đà Nẵng: 131 bài thi toán THPT đạt điểm 10, lộ diện nhiều thủ khoa tổ hợp

Sáng 1.7, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thống kê phổ điểm các môn thi.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, môn toán ghi nhận nhiều điểm tuyệt đối nhất với 131 bài thi đạt 10 điểm, chiếm 0,4% tổng số bài thi. Có 5.948 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên (17%) và 21.713 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên (62,1%).

Đà Nẵng ghi nhận 131 bài thi môn toán đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Môn lịch sử có 54 bài thi đạt điểm 10, đứng thứ hai về số lượng điểm tuyệt đối. Tiếp đến là hóa học với 14 điểm 10, vật lý có 6 điểm 10, tiếng Anh có 5 điểm 10, tin học có 3 điểm 10, tiếng Pháp có 2 điểm 10; các môn công nghệ công nghiệp, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Nhật đạt 1 điểm 10.

Đối với môn ngữ văn, không có bài thi đạt điểm 10. Điểm cao nhất là 9,5 với 2 thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Ở các môn còn lại, sinh học có điểm cao nhất 9,75 với 22 thí sinh; địa lý có 6 thí sinh đạt 9,75; công nghệ nông nghiệp có 1 thí sinh đạt 10 điểm; công nghệ công nghiệp có 1 thí sinh đạt 10 điểm; tiếng Đức có điểm cao nhất là 8,25.

Theo phổ điểm, môn toán có tỷ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 17%; hóa học đạt 20%; sinh học đạt 20,1%; lịch sử đạt 15,3%; vật lý đạt 11,5%; tiếng Anh đạt 5,8%.

Về thủ khoa các tổ hợp xét tuyển đại học, em Trần Hà Yên, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát là thủ khoa tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp với 38 điểm, gồm: toán 10, ngữ văn 8,25, vật lý 10 và hóa học 9,75. Đồng thời, em cũng là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm và đồng thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm.

Ở tổ hợp A01, hai thí sinh cùng đạt 28,75 điểm là Nguyễn Bảo Ninh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và Nguyễn Tiến Minh (Trường THPT Phan Châu Trinh).

Thủ khoa tổ hợp B00 là Biện Minh Đức (Trường THPT Hòa Vang) với 29,25 điểm. Tổ hợp D01 có hai thủ khoa cùng đạt 28,5 điểm là Phạm Nguyễn Tường Quân (Trường THPT Phan Châu Trinh) và Nguyễn Bảo Ninh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Đáng chú ý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Trường THPT Cao Bá Quát, Trường THPT Hòa Vang và Trường THPT Phan Châu Trinh tiếp tục là những đơn vị có nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối và giữ vị trí thủ khoa ở nhiều môn thi, tổ hợp xét tuyển.