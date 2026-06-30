Thí sinh thi THPT Đà Nẵng lưu ý mốc thời gian công bố điểm thi, phúc khảo

Chiều nay 30.6, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8 giờ sáng mai 1.7.

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bằng một trong các cách sau:

Tra cứu trên Hệ thống tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng (theo địa chỉ: https://tracuudiem.danang.edu.vn; hoặc https://tracuudiem.danang.gov.vn).

Tra cứu trên cổng kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT (thí sinh đăng nhập vào cổng kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT bằng tài khoản của thí sinh tại địa chỉ sau để tra cứu điểm thi: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn).

Tra cứu trên cổng Thông tin dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng (truy cập địa chỉ https://diemthi.1022.vn/; gọi (0236) 1022 (bấm phím 4) hoặc *1022 (bấm phím 4); truy cập Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng, chọn menu nhanh Điểm thi THPT).

Tra cứu trên ứng dụng Danang Smart City (thí sinh tải và cài đặt app Danang Smart City trên điện thoại di động thông minh, sau đó truy cập app Danang Smart City, trong trang chủ chọn Tra cứu điểm thi).

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Thanh Niên tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Đúng 8 giờ ngày 1.7, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: H.Đ

Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT (giai đoạn trước phúc khảo) chậm nhất ngày 3.7; các đơn vị, trường học tổ chức in, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh chậm nhất ngày 7.7. Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định (nếu có) tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1.7 đến 17 giờ 30 ngày 5.7.

Đối với tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng, từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh dùng tài khoản đã được cấp đăng nhập vào Hệ thống quản lý xét tuyển của Bộ GD-ĐT để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD - ĐT.

Trước 17 giờ ngày 21.8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên Hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 22.8 đến tháng 12.2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.