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Giáo dục

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con

Huy Đạt
Huy Đạt
10/06/2026 17:05 GMT+7

Hơn 35.000 sĩ tử ở thành phố Đà Nẵng đội mưa đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trước 'giờ G', nhiều phụ huynh nghỉ làm để đồng hành cùng con.

Sĩ tử đội mưa đến điểm thi

Chiều 10.6, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết 35.158 trong tổng số 35.726 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt tỷ lệ 98,41%. 

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố có 167 thí sinh được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, có 1 thí sinh bị tai nạn được bố trí phòng thi riêng; 1 thí sinh bị tai nạn và 2 thí sinh bị đau, xin đặc cách xét tốt nghiệp.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 1.

Hơn 35.000 thí sinh ở thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong ngày hôm nay 10.6, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT gồm 235 thành viên đã làm việc với Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng và triển khai kiểm tra tại 99 điểm thi từ ngày 10 - 12.6. Sở GD-ĐT cũng bố trí 238 cán bộ kiểm tra cắm chốt tại các điểm thi, đồng thời thí điểm thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại 14 điểm thi nhằm tăng cường phòng chống gian lận.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), từ đầu giờ chiều, đông đảo thí sinh đội mưa, có mặt để nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin cá nhân và rà soát các điều kiện cần thiết trước khi bước vào ngày thi đầu tiên (ngày mai 11.6).

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 2.

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân và số báo danh trước khi bước vào kỳ thi vào sáng mai 11.6

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước thời điểm quan trọng này, các trường học, địa phương và ngành giáo dục đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn thành phố được tổ chức tại 99 điểm thi với 35.726 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 1.520 phòng thi và 50 phòng chờ.

Thành phố huy động 6.395 người tham gia phục vụ kỳ thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, giám sát cùng lực lượng công an, y tế và các bộ phận phục vụ khác.

Sở GD-ĐT đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi và một đoàn kiểm tra kỹ thuật đối với khu vực in sao đề thi, làm phách, chấm thi với sự tham gia của Công an thành phố Đà Nẵng.

Tại các điểm thi, cán bộ coi thi phổ biến nội quy, lưu ý thí sinh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đặc biệt nhấn mạnh quy định cấm sử dụng điện thoại di động nhằm tránh những vi phạm đáng tiếc.

Em Đặng Xuân Phúc, học sinh lớp 12/2 Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết trong giai đoạn "nước rút", thầy cô luôn đồng hành, hỗ trợ củng cố kiến thức và giải tỏa áp lực tâm lý của thí sinh trước kỳ thi.

"Nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè nên em cảm thấy khá thoải mái. Tối nay em sẽ nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho ngày thi đầu tiên. Em hy vọng sẽ hoàn thành bài thi đạt kết quả như mong muốn để thực hiện ước mơ theo học ngành kinh tế tại trường đại học mà mình đã lựa chọn", Phúc chia sẻ.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 3.

Em Đặng Xuân Phúc, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Phụ huynh thấp thỏm đồng hành cùng con

Chiều nay 10.6, đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 4.

Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác coi thi và động viên các sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố và ngành giáo dục đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo, đúng yêu cầu của Bộ GD-ĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 5.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thông tin về công tác tổ chức thi trên địa bàn thành phố

ẢNH: HUY ĐẠT

"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo ngành giáo dục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Đến nay, công tác chuẩn bị, bảo mật đề thi đã hoàn tất. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận sự phối hợp nghiêm túc, chặt chẽ giữa các ngành, tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh bước vào kỳ thi ngày mai. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các lực lượng phải bám sát nhiệm vụ, không chủ quan, không lơ là để góp phần vào thành công chung của kỳ thi", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 6.

Thời tiết thành phố Đà Nẵng có mưa vào chiều 10.6, phụ huynh đội mưa chờ đón con. Lực lượng chức năng đảm bảo trật tự trước điểm thi

ẢNH: HUY ĐẠT

Chiều nay, tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa rào. Đội mưa đưa con đến điểm thi làm thủ tục, chị Nguyễn Minh Anh cho biết gia đình rất hồi hộp khi con trai sắp bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học.

"Tôi đã xin nghỉ làm để đồng hành cùng con trong những ngày thi. Lo lắng là điều khó tránh khỏi, nhưng gia đình không tạo áp lực, bởi các con đã cố gắng rất nhiều. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt nhất", chị Minh Anh chia sẻ.

Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 7.

Thầy cô và phụ huynh động viên, tiếp thêm tự tin cho các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Trên cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi phục vụ kỳ thi.
Theo kế hoạch, thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 10.6. Ngày 11.6, thí sinh dự thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Ngày 12.6, thí sinh hoàn thành 2 môn tự chọn. Kỳ thi năm nay được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước.
Sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi sẽ được triển khai từ ngày 13 - 30.6. Bộ GD-ĐT dự kiến công bố kết quả thi vào lúc 8 giờ ngày 1.7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác xét tuyển đại học, cao đẳng.
Trước kỳ thi THPT: Nhiều phụ huynh Đà Nẵng nghỉ làm, đồng hành cùng con - Ảnh 8.

 

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