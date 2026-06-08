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Giáo dục

Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10: THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu với 35,5 điểm

Huy Đạt
Huy Đạt
08/06/2026 20:32 GMT+7

Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó Trường THPT Phan Châu Trinh có điểm trúng tuyển cao nhất với 35,5 điểm.

Tối 8.6, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Trong đó, Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) có điểm trúng tuyển cao nhất với 35,5 điểm, trong khi thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Dục với 7,5 điểm.

Theo công bố, nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất gồm Trường THPT Phan Châu Trinh với 35,5 điểm, Trường THPT Hòa Vang 33,75 điểm, Trường THPT Hoàng Hoa Thám 33,25 điểm và Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 32,5 điểm.

Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10: THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu với 35,5 điểm- Ảnh 1.

Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

ẢNH: HUY ĐẠT

Một số trường thuộc địa bàn Quảng Nam (cũ) có điểm chuẩn khá thấp như Trường THPT Nguyễn Dục 7,5 điểm, Trường THPT Nam Trà My 7,75 điểm và Trường THPT Âu Cơ 8 điểm.

Đối với các trường THPT chuyên, điểm trúng tuyển vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cao nhất là môn hóa học với 47,14 điểm, thấp nhất là môn tin học với 39 điểm.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam cũ), môn ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 39,25 điểm, trong khi môn tin học thấp nhất với 25,35 điểm.

Ở Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, môn ngữ văn dẫn đầu với 40,25 điểm còn môn tin học có điểm chuẩn thấp nhất là 31,48 điểm.

Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10: THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu với 35,5 điểm- Ảnh 2.

Điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Năm nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của 3 trường THPT chuyên gồm Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 70 trường THPT công lập là 37.350 học sinh, trong khi 3 trường THPT chuyên tuyển 1.025 học sinh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, kết quả thi năm nay cho thấy 70,13% bài thi môn ngữ văn, 45,01% bài thi môn toán và 65,41% bài thi môn tiếng Anh đạt từ mức trung bình trở lên.

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