Tối nay 8.6, Đà Nẵng công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10

Chiều nay 8.6, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến lúc 19 giờ tối nay 8.6 sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày 23 - 25.5 với 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên gồm Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông.

Hơn 42.000 thí sinh thành phố Đà Nẵng sẽ biết điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 vào lúc 19 giờ tối 8.6 ẢNH: HUY ĐẠT

Sau kỳ thi, có 42.824 thí sinh dự thi môn ngữ văn, 42.820 thí sinh dự thi môn ngoại ngữ (gồm 42.617 thí sinh thi tiếng Anh, 109 thí sinh thi tiếng Pháp và 94 thí sinh thi tiếng Nhật), 42.812 thí sinh dự thi môn toán. Đối với các môn chuyên, có 4.109 thí sinh tham gia dự thi.

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, việc chuẩn bị và tổ chức chấm thi bắt đầu từ ngày 26.5, công tác làm phách bài thi được triển khai từ ngày 27.5.

Đến nay, công tác chấm thi đã hoàn thành, Hội đồng thi đang tiến hành ráp phách, kiểm dò điểm thi, kết quả học tập 4 năm THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích và các nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Thống kê kết quả chấm thi cho thấy 70,13% bài thi môn ngữ văn đạt từ điểm trung bình trở lên; môn toán đạt 45,01%,môn tiếng Anh đạt 65,41%.

Ở mức điểm khá trở lên (từ 6,5 điểm), môn ngữ văn có 18.102 bài thi, chiếm 42,27%; môn toán có 11.658 bài thi, chiếm 27,23%; môn tiếng Anh có 20.457 bài thi, chiếm 48%.

Đáng chú ý, môn toán có 31 bài thi đạt điểm 10, trong khi môn tiếng Anh ghi nhận 1.334 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm 10.

Đến 19 giờ tối nay (8.6), thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thông qua hệ thống tra cứu điểm thi của thành phố, Tổng đài 1022 Đà Nẵng, ứng dụng Danang Smart City hoặc trực tiếp tại các trường THPT theo quy định của Sở GD-ĐT.

Theo kế hoạch, từ ngày 13.6, các trường THPT sẽ niêm yết kết quả điểm thi để thí sinh và phụ huynh theo dõi.