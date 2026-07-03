Thành tích thi tốt nghiệp THPT 2026 của Tuyên Quang ra sao?

Theo Thanh Niên phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Tuyên Quang có 9.113 thí sinh điểm dưới trung bình môn toán, chiếm 51,8% số thí sinh toàn tỉnh, trong đó có 6 bạn bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Điểm trung bình của toàn tỉnh là 5,069, xếp thứ 22 toàn quốc. Trong đó, mốc 5 điểm là kết quả nhiều thí sinh Tuyên Quang đạt được nhất.

Với mức khá giỏi, tỉnh này có 1.713 bạn đạt điểm từ 8 trở lên, chiếm 9,7%, với tổng cộng 154 bài thi đạt điểm 10. Thành tích này giúp Tuyên Quang vươn lên đứng thứ 11 về số lượng điểm tuyệt đối môn toán.

Với môn tiếng Anh, Tuyên Quang gây bất ngờ khi lần đầu vào top 2 địa phương có điểm trung bình cao nhất nước, ở mức 5,397 và đẩy TP.HCM xuống hạng 3. Nếu tính chung tất cả môn thi ngoại ngữ, điểm trung bình tỉnh này là 5,372 và xếp thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và TP.HCM.

Môn thi khác mà Tuyên Quang có điểm trung bình đứng thứ 2 toàn quốc là hóa, ở mức 6,766. Đây cũng là môn có đến 26,4% thí sinh toàn tỉnh đạt điểm từ 8 trở lên, với tổng cộng 543 bạn, cao hơn 1,8 lần so với số thí sinh điểm dưới trung bình (299 bạn, chiếm 14,5%). Điểm hóa mà nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,25.

Ở môn lý, Tuyên Quang vào top 9 cả nước về mức điểm trung bình (5,827), trong khi đứng top 8 toàn quốc về số bài thi đạt điểm 10 môn sinh (4). Tỉnh này cũng có một điểm 10 môn tin học, đứng thứ 7 toàn quốc.

Với nhóm khoa học xã hội, Tuyên Quang lần lượt giữ vị trí thứ 8 và 9 toàn quốc về điểm trung bình môn sử và địa. Tỉnh này cũng lọt vào top 9 địa phương có nhiều điểm 10 nhất ở môn thi công nghệ - nông nghiệp.

Ở môn văn, Tuyên Quang có 16,8% thí sinh dưới điểm trung bình và 9% thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên. Tỷ lệ này ở các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ - công nghiệp lần lượt là 51,5%/0,9% và 10,5%/8,1%.

Năm 2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 17.896 thí sinh dự thi, với điểm trung bình tất cả các môn thi ở mức 5,725 - xếp thứ 17 cả nước.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: FBNT

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