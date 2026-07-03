Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Rộ tin số điểm 10 toán cao bất thường: Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang xác minh

Mai Hà
Mai Hà
Liên quan đến thông tin số lượng điểm 10 toán thi tốt nghiệp THPT rất cao tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, sở đang phối hợp với Bộ GD-ĐT để xác minh làm rõ.

Trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin liên quan số lượng điểm 10 toán thi tốt nghiệp THPT "cao bất thường" tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Thông tin chia sẻ cho hay, số lượng học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường là hơn 320 học sinh, nhưng số lượng được điểm 10 toán vượt con số 140 học sinh, chiếm gần 1/2 số học sinh toàn khóa.

Rộ tin điểm 10 toán cao bất thường: Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang xác minh - Ảnh 1.

Thông tin trên mạng xã hội đặt nghi vấn về 147 điểm 10 toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, tra cứu điểm thi trên dữ liệu của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy, ngoài số lượng lớn điểm 10 môn toán, phổ điểm trung bình của Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng ở mức rất cao khi có rất nhiều điểm 9 - 9.5, thậm chí cao hơn nhiều so với các trường top tại các thành phố lớn. 

Một chủ tài khoản trên mạng xã hội cho hay, cả tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán. Đáng chú ý, có tới 147 thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp.

Ngoài ra, chủ tài khoản mạng xã hội cũng nêu, theo số liệu thống kê, điểm trung bình môn toán tốt nghiệp của hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang khoảng 9,58, cao hơn điểm toán nhiều trường chuyên ở Hà Nội khoảng từ 1 điểm.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 3.7, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết đã nắm được thông tin này. 

"Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ GD-ĐT để xác minh làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả", ông Hưng cho hay.

Tin liên quan

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai: Môn toán dẫn đầu với 70 điểm 10

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai: Môn toán dẫn đầu với 70 điểm 10

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai vừa được công bố sáng 1.7. Toàn tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 98,35% với 127 điểm 10, nhưng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Khám phá thêm chủ đề

đạt điểm 10 toán chuyên Tuyên Quang thi tốt nghiệp thpt

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận