Rộ tin số điểm 10 toán cao bất thường: Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang xác minh

Trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin liên quan số lượng điểm 10 toán thi tốt nghiệp THPT "cao bất thường" tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Thông tin chia sẻ cho hay, số lượng học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường là hơn 320 học sinh, nhưng số lượng được điểm 10 toán vượt con số 140 học sinh, chiếm gần 1/2 số học sinh toàn khóa.

Thông tin trên mạng xã hội đặt nghi vấn về 147 điểm 10 toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, tra cứu điểm thi trên dữ liệu của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy, ngoài số lượng lớn điểm 10 môn toán, phổ điểm trung bình của Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng ở mức rất cao khi có rất nhiều điểm 9 - 9.5, thậm chí cao hơn nhiều so với các trường top tại các thành phố lớn.

Một chủ tài khoản trên mạng xã hội cho hay, cả tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán. Đáng chú ý, có tới 147 thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp.

Ngoài ra, chủ tài khoản mạng xã hội cũng nêu, theo số liệu thống kê, điểm trung bình môn toán tốt nghiệp của hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang khoảng 9,58, cao hơn điểm toán nhiều trường chuyên ở Hà Nội khoảng từ 1 điểm.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 3.7, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết đã nắm được thông tin này.

"Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ GD-ĐT để xác minh làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả", ông Hưng cho hay.