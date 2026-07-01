Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai: Môn toán dẫn đầu với 70 điểm 10

Sáng 1.7, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Toàn tỉnh có 35.933 thí sinh dự thi, trong đó 35.339 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,35%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 127 bài thi đạt điểm 10 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Gia Lai ghi nhận 127 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn toán dẫn đầu với 70 điểm 10, tiếp đến là lịch sử với 36 điểm 10.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, các môn còn lại có số điểm 10 gồm: hóa học 5, vật lý và tiếng Anh mỗi môn 4, công nghệ-công nghiệp 3, sinh học 2; tin học, địa lý và công nghệ-nông nghiệp mỗi môn có 1 điểm 10. Riêng môn ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai bố trí 91 điểm thi với 1.652 phòng thi, đồng thời huy động gần 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác coi thi, phục vụ và bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, từ ngày 1 - 5.7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi.

Từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học dự kiến được công bố sau 17 giờ ngày 9.8.