Sở GD-ĐT Tuyên Quang phản hồi về 'mưa điểm 10 môn toán'

Trước những xôn xao về việc hàng loạt thí sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt điểm tuyệt đối môn toán, chiều ngày 3.7, ông Lê Thành Tuyên, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tuyên Quang, đã có phản hồi chính thức về vụ việc.

Ông Tuyên khẳng định, toàn bộ giám thị coi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đều được điều động từ nơi khác đến, tuyệt đối không có giáo viên của trường tham gia coi thi tại đây. Dù vậy, các vị trí như thư ký, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất và đội ngũ phục vụ vẫn là nhân sự của nhà trường.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Ảnh: LONG QUYỀN

Về phương án bố trí phòng thi, ông Tuyên lý giải, do địa phương có mật độ dân cư thưa thớt, khoảng cách giữa các trường khá xa nên cho học trường nào sẽ dự thi tốt nghiệp ngay tại trường đó để thuận tiện di chuyển. Duy chỉ có một số Trung tâm Giáo dục thường xuyên do số lượng học sinh quá ít nên mới phải gộp phòng thi sang địa điểm khác.

Bộ GD-ĐT đang kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán của Tuyên Quang

Trước đó, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh, lứa học sinh năm nay của trường chuyên vốn được tuyển chọn và đào tạo trong môi trường chuyên sâu từ bậc THCS. Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đầu năm nay, trường đã đạt thành tích kỷ lục với 59 giải thưởng, trong đó có học sinh lọt vào vòng chọn đội tuyển thi quốc tế.

Ngay từ đầu năm học, Sở đã giao chỉ tiêu chất lượng cụ thể, tạo động lực để các trường đẩy mạnh ôn luyện. Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng liên tục tổ chức các kỳ thi thử nhằm giúp học sinh cọ xát và làm quen với nhiều cấu trúc đề thi khác nhau.

Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang khẳng định không bố trí giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang coi thi tại trường. Ảnh: LONG QUYỀN

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, việc bố trí thí sinh dự thi ngay tại trường mình theo học không bị cấm. Tuy nhiên, cách triển khai này của Tuyên Quang có sự khác biệt rõ rệt so với các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi thường trộn học sinh nhiều trường lại với nhau.

"Chúng tôi hiểu dư luận đang rất sốt ruột, những người làm trong ngành chúng tôi cũng vậy", ông Tuyên chia sẻ. Ông thừa nhận những thông tin ồn ào trên mạng xã hội là điều không ai mong muốn, và hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Sáng cùng ngày, Bộ GD-ĐT cho biết đang phối hợp kiểm tra hiện tượng điểm số bất thường tại địa phương này. Trước đó, khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1.7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Theo đó, 299 trên tổng số 328 thí sinh thuộc một dải số báo danh liên tiếp tại Tuyên Quang đạt từ 9 điểm toán trở lên. Trong số này, có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, kéo điểm số trung bình lên mức 9,58. Xét về tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, Tuyên Quang hiện đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu riêng với dữ liệu của Bộ GD-ĐT và công bố từ các trường THPT chuyên danh tiếng khác, mức điểm trung bình môn toán 9,58 của nhóm thí sinh này hiện đang dẫn đầu toàn quốc.